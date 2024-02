SONÓRICA 2024 anuncia su cartel por días y las entradas diarias salen a la venta el viernes

El festival de música SONÓRICA, que se celebrará los días 19 y 20 de julio en Castro – Urdiales (Cantabria), ha desvelado hoy su programación por días y ha anunciado que las entradas diarias estarán disponibles a partir del próximo viernes 1 de marzo a las 12 del mediodía en su página web oficial.

SONÓRICA 2024 promete ser la edición más grande y multitudinaria de su historia, con un cartel que reúne a algunos de los artistas más destacados del panorama nacional e internacional. El viernes 19 de julio, el escenario principal acogerá las actuaciones de Amaral, Arde Bogotá, Nil Moliner, Ladilla Rusa, Antifan, Paula Mattheus, Nunatak y Javi Chapela. El sábado 20 de julio, el plato fuerte será Melendi, que compartirá cartel con Sidonie, Ojete Calor, Vicco, Veintiuno, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Anabel Lee, Yeico x Toni Kerchak y Héctor Llamazares.

Además, el festival contará con un espacio de vermú electrónico en la Plaza del Ayuntamiento así como otras actividades culturales y de ocio para complementar la experiencia musical.

SONÓRICA 2024 se perfila como uno de los eventos de música en directo más importantes del norte de España, con una propuesta que apuesta por la calidad, la diversidad y la sostenibilidad. Según la organización, el festival espera recibir a más de 40.000 personas durante los dos días de celebración, lo que supondrá un importante impacto económico y social para la localidad de Castro – Urdiales y para toda la región de Cantabria.