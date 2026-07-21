Mientras Universal, Warner, Merlin y Kobalt ya firmaron la paz con la inteligencia artificial generativa, Sony Music ha elegido el camino contrario. La compañía ha presentado una segunda demanda contra Udio, ampliando drásticamente el número de grabaciones en litigio y disparando la exposición económica de la startup de IA musical hasta cifras que rozan los 4.500 millones de dólares. Ya contamos en su día el inicio de esta ofensiva legal conjunta de las majors contra Suno y Udio; casi dos años después, el frente se ha reducido a un único combatiente.

Sony dispara la apuesta: de 333 a más de 30.000 grabaciones en juego

La nueva demanda, presentada el lunes 20 de julio de 2026 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, la interpone Sony Music Entertainment junto a nueve sellos afiliados, entre ellos Arista Records y LaFace. En ella se reclaman 30.117 grabaciones sonoras que, según Sony, Udio copió sin licencia para entrenar sus modelos de generación musical, frente a las 333 obras que constaban en la demanda original de 2024. El salto no es menor: eleva la exposición máxima por daños de unos 50 millones de dólares a cerca de 4.500 millones, calculados sobre el tope legal estadounidense de 150.000 dólares por obra infringida.

La maniobra llega tras un revés judicial. El pasado 29 de junio, el juez Alvin K. Hellerstein rechazó la petición de Sony de incorporar esas más de 30.000 grabaciones al caso original, argumentando que hacerlo «prolongaría considerablemente el procedimiento» a las puertas del cierre de la fase de descubrimiento de pruebas. El propio juez, sin embargo, dejó una puerta abierta al reconocer que «las demandantes tienen derecho a intentar detener la infracción de, y a recuperar daños por, todas las obras protegidas por derechos de autor», aunque «no existe obligación de hacerlo en esta demanda». Sony ha tomado esa frase al pie de la letra y ha abierto un segundo frente judicial en lugar de esperar.

El resto de majors ya hicieron las paces: por qué Sony sigue en pie de guerra

La postura de Sony contrasta cada vez más con la de sus competidoras. Universal Music Group fue la primera en pactar con Udio, en octubre de 2025, dentro de un acuerdo que obliga a la plataforma a reconstruir su modelo únicamente con datos de entrenamiento con licencia y a mantener todo el contenido generado dentro de un «jardín amurallado» (walled garden) del que no puede salir. Warner Music Group firmó un acuerdo casi idéntico con Udio en noviembre de 2025, y poco después llegaron los sellos independientes agrupados en Merlin y la editorial Kobalt, cerrando así el círculo de licencias tanto en grabaciones como en publishing. De las tres majors que iniciaron la demanda coordinada por la RIAA en 2024, Sony es la única que continúa litigando contra Udio sin haber cerrado ningún acuerdo. Precisamente esa demanda colectiva de 2024, en la que las tres discográficas denunciaban una infracción «a una escala casi inimaginable», es la que ya generó tensiones internas en la industria cuando un sindicato de músicos denunció que el dinero de los acuerdos de UMG y WMG con la IA no estaba llegando a los propios artistas.

Sony defiende su posición apelando a los propios movimientos recientes de Udio hacia la legalidad: «la tardía adopción de licencias por parte de Udio no hace sino subrayar lo ilegal de su decisión de copiar las grabaciones protegidas de las demandantes sin licencia, para empezar», señala la compañía en su nueva demanda. Es una forma de decir que, aunque Udio haya cambiado de modelo de negocio en 2026 (pasando de generar canciones nuevas por prompt a funcionar como plataforma de remezcla dentro de catálogos licenciados), eso no borra lo que ocurrió durante los años en los que, según la propia startup ha reconocido, utilizó herramientas de stream-ripping de YouTube para nutrir sus modelos.

De la demanda conjunta de 2024 a la vía en solitario de Sony: así ha evolucionado la guerra legal de la IA musical

La batalla legal contra Udio y Suno arrancó en junio de 2024, cuando la RIAA coordinó una demanda conjunta de Sony, Universal y Warner que acusaba a ambas plataformas de infracción «a una escala casi inimaginable» de los derechos de autor. Durante la fase de descubrimiento de pruebas, Sony obtuvo acceso a los datos de entrenamiento de Udio y, mediante huellas digitales de audio, identificó cientos de miles de coincidencias con su catálogo, de las cuales las 30.117 grabaciones de la nueva demanda son, según la propia discográfica, «solo una pequeña porción» del total presuntamente infringido.

Ese acceso a las pruebas es precisamente lo que explica el momento de esta nueva demanda: Sony no decidió ampliar la cifra de golpe, sino que fue el rechazo judicial a incorporar esas grabaciones al caso original lo que la obligó a abrir una vía procesal distinta si quería mantenerlas en juego. El resultado es una empresa que se aleja cada vez más del consenso del resto de la industria (reflejado en los acuerdos de UMG, WMG, Merlin y Kobalt) y que apuesta, en cambio, por una resolución judicial que fije un precedente sobre qué constituye «fair use» en el entrenamiento de modelos de IA con música protegida, un litigio paralelo al que Sony y Universal mantienen también contra Suno en Massachusetts.

¿Creéis que Sony conseguirá lo que busca litigando en solitario, o acabará cerrando un acuerdo de licencia como el resto de majors? ¿Pensáis que estas demandas multimillonarias protegen realmente a los artistas o solo a las discográficas? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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