Sophia-C nos sorprende con su nuevo single “Velocidad Luz”

Lo bueno si breve dos veces bueno se suele decir. En el caso de Sophia – C todo es bueno. Los músicos más sonrientes de la capital vuelven a sacudir nuestros oídos con su nuevo single Velocidad Luz.

Un single donde, a diferencia de sus anteriores sencillos, la banda baja un par de marchas y nos presenta una canción más lenta, pesada en su estilo y que choca drásticamente con lo que hasta ahora nos habían mostrado. Si Sophia-C era capaz de facturar temas con mucha luz e intensidad ha quedado bien claro de que también son capaces de hacer temas mucho más pausados pero que desprenden la misma fuerza. Un espíritu camaleónico que nos hace tener entre manos a una formación que, pese a llevar ya bastante tiempo en activo, se han convertido en una sorpresa dentro de la escena emergente madrileña.

La banda explica así el sentido de la canción: “Esta canción es un viaje desesperado hacia la nada. Para no sentir, para no sufrir, para no pensar” . Todo esto aderezado con esos toques indie pop y de shoegaze a los cuales nos tienen acostumbrados los madrileños.

SOPHIA-C son de Madrid y llevan a la máxima expresión el eclecticismo resultante de sus influencias punk, pop y electrónicas. Su sonido se envuelve en melodías oscuras, baterías contundentes y un fondo culto, enérgico e ilusionante. Cabeza Borradora fue el comienzo de una nueva etapa que tiene continuación en Llaves y que vaticina un disco muy ilusionante y que por el momento sigue caminando con este Velocidad Luz.

El pasado domingo la banda puso en liza su directo en el Tardeo Cazador de MusicHunters que se organizo en la Sala Maravillas de Madrid, por el momento la banda no ha presentado nuevas fechas, pero a tenor del recibimiento que han tenido en sus experiencias en directo previas estamos seguros de que pronto nos desvelarán alguna sorpresa al respecto.