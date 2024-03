Sophie Ellis-Bextor casi pierde su mayor éxito a manos de los New Radicals

La cantante británica Sophie Ellis-Bextor ha revelado que su canción más famosa, Murder On The Dancefloor, estuvo a punto de ser el primer sencillo de la banda estadounidense New Radicals, liderada por Gregg Alexander. El tema, que se ha convertido en un fenómeno viral gracias a una inolvidable escena en la película Saltburn, fue coescrito y coproducido por Alexander, quien confesó que tuvo que elegir entre lanzarlo él mismo o su otro éxito, You Get What You Give.

“Sentía que ‘Murder’ era un monstruo pero ‘You Get What You Give’ era una obra maestra. Era todo lo que siempre había querido decir en cinco minutos”, dijo Alexander al periódico The Guardian. El músico explicó que le envió una demo de Murder… a Ellis–Bextor después de la disolución de New Radicals, y que juntos terminaron de darle forma a la canción. “Fue una canción que siempre quise que el mundo escuchara. Y cuando conocí a Sophie nos embarcamos en un viaje creativo, el primero de tres o cuatro éxitos que tuvimos”, afirmó.

La historia de Sophie Ellis-Bextor con esta canción

Murder On The Dancefloor se publicó en 2001 y alcanzó el número dos en la lista de singles del Reino Unido. En 2024, la canción volvió a ocupar esa posición y entró por primera vez en el Billboard 100 de Estados Unidos, impulsada por su aparición en Saltburn. Ellis-Bextor ha aprovechado este renacer de su carrera para debutar en la televisión estadounidense, anunciar una gira por Norteamérica y actuar en vivo en los premios BAFTA de cine.

En este enlace, puedes escuchar la demo original de la banda estadounidense.