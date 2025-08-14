Sorry desvela su tercer álbum «Cosplay» con el single «Echoes»

La banda londinense Sorry ha anunciado su tercer álbum, Cosplay, que verá la luz el 7 de noviembre de 2025 a través de Domino Records. Este lanzamiento, sucesor de Anywhere But Here (2022), llega acompañado del single Echoes, un tema descrito como una oda al amor con un toque juguetón y poético, inspirado en un poema sobre un chico que grita «eco» en un túnel esperando respuesta. Asha Lorenz, vocalista, canta versos como “Intento encender una chispa para el ángel desnudo en mi corazón”, reflejando vulnerabilidad y ternura. El videoclip, dirigido por Flasha Prod, muestra a gemelos pintados en tonos dorados y azules, explorando una relación compleja en un entorno urbano veraniego.

Cosplay promete ser un torbellino de ideas, con 11 canciones que mezclan géneros como punk, dream pop y jazz, según la banda, que lo describe como un “álbum post-Brit bop funky stinky baddy jazz”. Grabado con varios colaboradores en múltiples estudios, el disco incluye temas como Jetplane y Waxwing, ya estrenados previamente. Sorry ha consolidado su reputación por su sonido impredecible, destacado en su reciente actuación en Glastonbury. Además, anunciaron una gira norteamericana en diciembre, con paradas en Washington, Nueva York y Los Ángeles, y fechas en Europa junto a The Maccabees. Echoes ya está disponible en plataformas digitales, marcando el inicio de esta nueva etapa para Sorry.

Sorry: un viaje sonoro desde el indie hasta el caos ecléctico

La banda londinense Sorry irrumpió en la escena en 2017, liderada por Asha Lorenz y Louis O’Bryen, amigos de la infancia que forjaron su sonido en los clubes nocturnos del norte de Londres. Con un estilo que esquiva etiquetas, combinan indie rock, post-punk, jazz y toques electrónicos, creando una vibra cruda pero melódica. Su debut llegó con el mixtape Home Demo/ns Vol I (2017), seguido de Home Demo/ns Vol II (2018), ambos cargados de experimentación lo-fi. Su primer álbum, 925 (2020), bajo Domino Records, los catapultó con singles como Right Round the Clock y More, ganándose elogios por su frescura y actitud desenfadada. Su capacidad para mezclar géneros y letras introspectivas los convirtió en favoritos de festivales como Glastonbury y en teloneros de bandas como Sleaford Mods.

El segundo álbum, Anywhere But Here (2022), mostró una evolución más pulida, explorando temas de amor y desarraigo con canciones como Let the Lights On. Este trabajo consolidó su reputación por reinventarse sin perder su esencia caótica. En 2025, Sorry regresa con Cosplay, su tercer álbum, prometiendo un “jazz stinky baddy” con tracks como Echoes y Jetplane. Con una gira por Norteamérica y Europa en el horizonte, la banda sigue desafiando convenciones, manteniendo su espíritu irreverente y su conexión con una generación que abraza lo impredecible.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.