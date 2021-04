Sorry sorprenden con un nuevo EP, ‘Twixtustwain’

Tras su álbum debut 925 (2020), Sorry han vuelto a la carga con un nuevo EP de cinco canciones, Twixtustwain (2021). Además de la sorpresa inesperada de este trabajo, la banda inglesa también ha publicado en las plataformas digitales dos de sus compendios de mezclas: Home Demo/ns Vol. I y Home Demo/ns Vol. II, ambos de 2017.

Sobre el EP, Sorry reflexionan: “Las canciones, figuras y formas de Twixtustwain son más extrañas y malformadas para encajar alrededor de las líneas líricas de tipo mantra. Son ideas más pequeñas que queríamos explorar y sacar entre álbumes para continuar con las de Home Demo/ns. Pero también queríamos aguantar Home Demo/ns un poco más para que más gente pudiera disfrutarlo. También muestran las ideas y canciones que derivaron en 925”.

La integrante Asha Lorenz apunta que este nuevo trabajo puede no ser del agrado de todas las personas. Lo tilda de “claustrofóbico” e “intenso”, puesto que refleja la soledad instaurada por la pandemia. Además, señala un deliberado componente repetitivo en las canciones: “como mantras susurrados que se le repiten a uno mismo”.

Twixtustwain recibe el nombre de un poema aleatorio que Lorenz resultó estar leyendo en su momento. Dos de las canciones de este EP (Cigarette Packet y Separate) han sido producidas por James Dring, que ha trabajado con grupos como Gorillaz.

En una entrevista para el medio especializado DIY, Asha Lorenz aseguraba que en marzo de este año ya habían terminado de escribir su segundo álbum. A su vez, Lorenz confesaba que dos de las canciones de ese próximo disco ya habían sido estrenadas en la sesión en vivo Windmill (There’s So Many People That Want To Be Loved y I Miss The Fool That I Loved), aunque todavía en estado precoz. La integrante adelantaba que el próximo álbum va a estar plagado de arreglos melódicos y muy al estilo de la década de los 70.

Lo cierto es que el estilo de Sorry es indefinible y la propia banda lo reconoce: “nos cuesta hablar de nuestra propia música“, decían para NME. 925 fue un álbum con una gran recepción por todo el mundo, cuyos géneros fluían desde el indie hasta el pop, pasando por el electro y el jazz. Así que, quién sabe lo que tiene preparado este dueto londinense para su próximo disco.