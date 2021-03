Sorry vuelven con dos nuevos singles: Cigarette Packet y Separate

Sorry, la banda procedente del norte de Londres, ha compartido hoy dos nuevos singles titulados Cigarette Packet y Separate, junto con videos de cada canción creados por Flasha Prod, nombre bajo el que unen talentos la propia Asha Lorenz de Sorry y su colaboradora Flo Webb.

Estamos ante las dos primeras canciones que han surgido de Sorry desde que lanzaron su sensacional álbum debut 925 en Domino el año pasado. Cigarette Packet y Separate fueron coproducidas con James Dring (Gorillaz, Jamie T, Nilüfer Yanya ) y nos muestran a la banda profundizando en una paleta electrónica más experimental que se remonta a sus amados mixtapes visuales Home Demo / ns, al mismo tiempo que siguen su curso con su característica sensibilidad retorcida.

Sorry también publicó recientemente su LP en directo A Night At The Windmill grabado durante su concierto con distancia de seguridad que tuvo lugar el año pasado, y cuyas 500 copias limitadas y exclusivas de Bandcamp cederán todas sus ganancias a The Windmill en Brixton.

Hablando sobre los nuevos singles, Lorenz dijo: “Estas canciones surgieron de ideas en las que trabajamos desde casa durante el año pasado. Los sonidos son bastante metálicos / plateados / grises y las ideas líricas son repetitivas, casi como si fueran susurros / mantras / preocupaciones que te dirías a ti mismo y te guardarías para ti mismo “.

Lorenz agregó sobre las imágenes: “Intentamos hacer los videos de una manera lúdica mientras también expresamos mucho nuestro estado de ánimo y emoción; el uso del espacio negro y nunca mostrar caras completas o usar objetos (como los carros de juguete) hace que parezca que son destellos de pensamientos o recuerdos surrealistas. Basamos libremente ‘Separate’ en la novela Crash de JG Ballard. Es como si el agua fuera su mente y estuviera retransmitiendo o planificando la serie de choques con los coches de juguete. Sobre todo, los videos se utilizan para el toque de color o el movimiento para darle a la canción casi otra capa de ritmo que tal vez sea audiblemente invisible, pero que visualmente se puede sentir dentro de la canción. Con ‘Cigarette Packet’, queríamos que se sintiera claustrofóbico y que la intensidad aumentara donde se sentía bien. Todas las bocas se fusionan en una sola voz, al final es difícil saber quién dice qué, como si todos tus amigos o las personas que conoces fueran solo partes de ti. Es extraño lo que tu mente elige escuchar o recordar “.

Ahora, llega el momento de disfrutarlas:

SORRY – SEPARATE

SORRY – CIGARETTE PACKET