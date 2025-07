Soulwax anuncia el vibrante «All Systems Are Lying», su primer álbum en siete años

Soulwax, el dúo belga formado por los hermanos David y Stephen Dewaele, regresa con All Systems Are Lying, su primer álbum en siete años, que saldrá a la venta el 17 de octubre de 2025 a través de Because Music. Este trabajo, descrito como “vivo, ruidoso y libre”, fusiona la energía de su proyecto 2manydjs, un toque de Ibiza y un filo electrónico post-punk, prometiendo una experiencia inmersiva. El anuncio, anticipado por una valla publicitaria en Londres, ha generado gran expectación entre los fans.

El álbum llega acompañado de un doble sencillo A-side, All Systems Are Lying y Run Free, ambos ya disponibles y que reflejan la esencia bailable y experimental de la banda. Soulwax grabó este disco en su estudio Deewee en Gante, donde los hermanos exploraron nuevas texturas sonoras, combinando funk electrónico con su característico estilo ecléctico. Los vinilos exclusivos, incluido un LP doble transparente, ya están en preventa en plataformas como Rough Trade y Resident Music.

Con una trayectoria que abarca desde el rock alternativo hasta la electrónica, Soulwax se reafirma como pionero en la escena musical. All Systems Are Lying no solo marca su regreso tras From Deewee (2017), sino que promete ser un hito en su discografía, diseñado para hacer vibrar tanto en la pista de baile como en los auriculares.

Soulwax: Pioneros del electro-rock que redefinen la música bailable

Soulwax, el dúo belga formado por los hermanos David y Stephen Dewaele, ha dejado una huella imborrable en la música electrónica y el rock alternativo desde su formación en Gante en 1995. Inicialmente una banda de rock con su debut Leave the Story Untold (1996), evolucionaron hacia un sonido electrónico con Much Against Everyone’s Advice (1998), que les valió reconocimiento internacional. Su proyecto paralelo 2manydjs, surgido en 2002, revolucionó la escena con sesiones de DJ que mezclaban géneros dispares, desde rock hasta techno, consolidándolos como innovadores. Su habilidad para fusionar estilos los llevó a remezclar temas de artistas como Daft Punk y The Chemical Brothers, ganándose un lugar en festivales globales como Coachella y Primavera Sound.

La discografía de Soulwax refleja su versatilidad: Any Minute Now (2004) marcó un punto álgido con su electro-rock crudo, mientras que Nite Versions (2005) remezcló ese álbum en clave bailable, mostrando su faceta experimental. En 2017, From Deewee, grabado en una sola toma en su estudio Deewee, destacó por su precisión y energía en vivo. Además, sus bandas sonoras para películas como Belgica (2016) y colaboraciones con artistas como Tame Impala demuestran su alcance creativo. Con el próximo lanzamiento de All Systems Are Lying en 2025, Soulwax promete seguir desafiando géneros, consolidando su legado como arquitectos de la música electrónica contemporánea.

