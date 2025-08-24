Soulwax regresa con «New Earth Time» como tercer adelanto de su nuevo álbum «All Systems Are Lying»

La banda belga Soulwax, liderada por los hermanos David y Stephen Dewaele, ha lanzado New Earth Time, el tercer sencillo de su próximo álbum All Systems Are Lying, que llegará el 17 de octubre de 2025 a través de DEEWEE y Because Music. Este trabajo, el primero en siete años desde Essential (2018), promete ser un reflejo fracturado de la sociedad actual, donde la verdad se distorsiona por algoritmos y ruido. Descrito como “un álbum de rock sin guitarras eléctricas”, All Systems Are Lying combina sintetizadores modulares, baterías en directo, cintas magnéticas y voces procesadas para capturar la energía cruda de una banda en directo.

New Earth Time es un tema pulsante con percusiones profundas y sintetizadores danzantes, consolidándose como favorito en las actuaciones de Soulwax durante su gira europea de 2024. El álbum, que incluye 14 pistas como Pills And People Gone, Run Free y Hot Like Sahara, ya ha presentado los sencillos All Systems Are Lying y Run Free el pasado mes de julio.

David y Stephen Dewaele, también conocidos como 2manydjs, han destacado la intensidad “viva, fuerte y suelta” de este proyecto, grabado y mezclado en DEEWEE con baterías a cargo de Iggor Cavalera, Aurora Bennett y Blake Davies. Además, Soulwax ha llevado su innovador montaje con tres bateristas a festivales como Rock Werchter y Kappa Futur, y se presentará en Junction 2 (Londres) y Lokerse Feesten (Bruselas). El álbum ya está disponible para reserva.

Tracklist de Soulwax – All Systems Are Lying

‘Pills And People Gone’

‘Run Free’

‘Meanwhile On The Continent’

‘New Earth Time’

‘All Systems Are Lying’

‘Gimme A Reason’

‘Dshunge’

‘Constant Happiness Machine’

‘Polaris’

‘The False Economy’

‘Idiots In Love’

‘Hot Like Sahara’

‘Engineered Fantasy’

‘Distant Symphony’

Soulwax: pioneros del electro-rock belga con un legado imparable

La banda belga Soulwax, formada en 1995 en Gante por los hermanos David y Stephen Dewaele junto a Stefaan Van Leuven y Piet Dierickx, se ha consolidado como una fuerza innovadora en la música electrónica y el rock alternativo. Conocidos por su habilidad para fusionar géneros, desde el punk hasta el electro, Soulwax irrumpió con su debut Leave the Story Untold (1996), pero fue Much Against Everyone’s Advice (1998) el que los puso en el radar con su mezcla de rock y electrónica. Su faceta como 2manydjs, el proyecto de remixes y sesiones DJ de los hermanos Dewaele, los catapultó a la fama global en los 2000, con el icónico As Heard on Radio Soulwax Pt. 2 (2002), un álbum de mashups que redefinió el arte del DJing. Su versatilidad los ha llevado a colaborar con artistas como LCD Soundsystem y Tame Impala, además de producir remixes para Daft Punk y The Chemical Brothers.

En su discografía, Soulwax ha evolucionado constantemente. Any Minute Now (2004) marcó un giro hacia el electro-rock, mientras que Nite Versions (2005) remezcló ese álbum en clave bailable, consolidando su sonido en clubes. Tras una pausa, regresaron con From Deewee (2017), grabado en una sola toma en su estudio DEEWEE, y Essential (2018), un experimento electrónico. Su próximo lanzamiento, All Systems Are Lying (2025), promete mantener su espíritu innovador con sintetizadores modulares y baterías en vivo. Además, sus bandas sonoras para películas como Belgica (2016) y sus actuaciones en festivales como Coachella y Primavera Sound refuerzan su legado como visionarios de la música contemporánea.

