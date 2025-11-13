Soulwax vuelve a jugar con el tiempo y los formatos en su nueva etapa

Los hermanos David y Stephen Dewaele, al frente de Soulwax, han decidido que su regreso no sea uno más en la larga lista de retornos del panorama electrónico. Tras más de siete años sin publicar un álbum, el dúo belga lanzó en octubre All Systems Are Lying, un trabajo que marca su retorno con la misma actitud irreverente que los convirtió en referentes de la electrónica europea. Ahora, han dado un paso más con la publicación de nuevas Nite Versions de los singles All Systems Are Lying y Run Free, un guiño directo a aquel mítico experimento de 2005 cuando reimaginaron Any Minute Now y terminaron eclipsando la popularidad del disco original.

La apuesta actual va más allá de lo musical: Soulwax ha decidido editar su nuevo álbum en formatos casi arqueológicos como el 8-Track, el MiniDisc y el CD Longbox. Solo se fabricarán 25 copias de cada uno, diseñadas en su estudio DEEWEE y distribuidas exclusivamente a través de su lista de correo. Una jugada que, más que nostalgia, parece un experimento sobre qué significa el objeto físico en plena era del streaming. Según observan diversos medios, esta obsesión por los formatos y la materialidad no es nueva en ellos: ya en 2017, con From Deewee, grabaron todo el álbum en una sola toma, demostrando que la experiencia física y el riesgo creativo siguen siendo parte de su ADN.

El regreso no se limita al estudio. La banda ha anunciado una gira europea y británica para 2026 que arrancará con tres noches en Bruselas y continuará con fechas en Manchester, Londres, París y Ámsterdam (nada de España por el momento). Una oportunidad para comprobar cómo su propuesta, que siempre ha oscilado entre la pista de baile y la experimentación conceptual, se traduce en directo en un momento en el que la electrónica busca reinventarse frente a la saturación digital.

Soulwax: una carrera que convirtió la reinvención en su sello

Hablar de Soulwax es hablar de una banda que nunca se conformó con repetir fórmulas. Nacidos en Gante, Bélgica, los hermanos David y Stephen Dewaele comenzaron en los noventa con un sonido más cercano al rock alternativo, pero pronto se adentraron en la electrónica con una visión que los situó en la vanguardia. Su álbum Much Against Everyone’s Advice (1998) les dio notoriedad en el circuito indie, pero fue con Any Minute Now (2004) cuando empezaron a redefinir su identidad. La posterior remezcla Nite Versions (2005) se convirtió en un clásico del electroclash y consolidó su reputación como arquitectos de la pista de baile. A partir de ahí, su carrera se bifurcó en múltiples direcciones: desde su faceta como 2ManyDJs, con sesiones que mezclaban desde Kylie Minogue hasta The Stooges, hasta proyectos audiovisuales como Radio Soulwax, que exploraban la relación entre música e imagen.

La discografía de Soulwax refleja esa obsesión por la reinvención. Tras Nite Versions, se tomaron largos silencios creativos, pero cada regreso fue un golpe de efecto. From Deewee (2017) sorprendió por su grabación en directo en una sola toma, mientras que Essential (2018), publicado a través de la BBC, fue un ejercicio conceptual en el que cada pista estaba numerada como si fuera un capítulo de un manual. Ahora, con All Systems Are Lying (2025), vuelven a demostrar que no hay reglas fijas en su universo: el álbum combina texturas electrónicas densas con un enfoque casi industrial, y sus nuevas Nite Versions reafirman que la relectura de su propio material es parte de su lenguaje. En paralelo, su rol como productores en el sello DEEWEE ha permitido dar espacio a artistas emergentes, consolidando su influencia más allá de sus propios discos. En definitiva, Soulwax ha construido una carrera en la que cada movimiento es una declaración de intenciones: reinventarse, cuestionar y, sobre todo, mantener viva la emoción de lo inesperado.

