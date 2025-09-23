Soulwax vuelve con doble single, nuevo disco y gira europea en 2026

Los belgas Soulwax están oficialmente de regreso. El dúo formado por los hermanos David y Stephen Dewaele ha lanzado un potente doble single compuesto por Gimme A Reason y Meanwhile On The Continent, otro adelanto de su próximo álbum All Systems Are Lying, que verá la luz el 17 de octubre a través de DEEWEE / Because Music.

Gimme A Reason destaca por su sonido cinematográfico y eufórico, mientras que Meanwhile On The Continent apuesta por una percusión intrincada y un enfoque más experimental. Ambos temas forman parte de un disco que promete capturar la energía de Soulwax tocando instrumentos electrónicos en directo, con un total de 14 pistas.

Para celebrar este lanzamiento, la banda ha anunciado una gira por Reino Unido y Europa en 2026, que incluirá su aclamado show con tres baterías. El tour arrancará con una residencia de tres noches en Halles de Schaerbeek (Bruselas) del 17 al 19 de diciembre de 2025, ya cerca del sold out. Luego pasarán por Manchester (O2 Victoria Warehouse) y Londres (O2 Brixton Academy) los días 14 y 15 de enero, respectivamente. Las últimas fechas serán en París (Salle Pleyel) el 16 de enero y Ámsterdam (AFAS Live) el 17 de enero.

Las entradas estarán disponibles en preventa el 24 de septiembre a las 10:00, y la venta general comenzará el 26 de septiembre a la misma hora. Tras un verano cargado de festivales como Rock Werchter, Junction 2 y Portola en San Francisco, Soulwax se prepara para una nueva etapa que promete ser tan intensa como innovadora.

Soulwax: dos décadas reinventando el sonido electrónico desde Bélgica

Desde Gante, David y Stephen Dewaele han convertido a Soulwax en un referente de la electrónica alternativa con una carrera que desafía etiquetas. Comenzaron en los noventa con un enfoque más rockero, pero fue con Much Against Everyone’s Advice (1998) que captaron atención internacional. Su giro definitivo llegó con Any Minute Now (2004) y su versión remixada Nite Versions (2005), donde fusionaron guitarras con sintetizadores y beats techno. Paralelamente, bajo el alias 2manydjs, revolucionaron el arte del mashup con As Heard On Radio Soulwax Pt. 2 (2002), considerado por The New York Times como el mejor álbum de música popular de ese año.

Además de sus discos, Soulwax ha dejado huella con remixes para LCD Soundsystem, Daft Punk, Gorillaz y Robbie Williams, y con proyectos como Radio Soulwax, un canal audiovisual que expandió su universo creativo. En 2017 lanzaron From Deewee, grabado en una sola toma, y en 2018 el conceptual Essential, creado para BBC Radio 1. Su sello DEEWEE se ha convertido en plataforma para artistas afines y su presencia en videojuegos como Grand Theft Auto V consolidó su influencia cultural. Con All Systems Are Lying previsto para octubre de 2025, Soulwax reafirma su compromiso con la innovación sonora y la experiencia en directo.

