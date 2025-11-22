Soundgarden acaricia el cierre de su último capítulo con Chris Cornell

La historia de Soundgarden nunca ha sido sencilla, y mucho menos desde la pérdida de Chris Cornell en 2017. Ocho años después, los miembros supervivientes —Matt Cameron, Kim Thayil, Ben Shepherd y Hiro Yamamoto— han confirmado que están “muy cerca” de terminar el que será su último álbum con las voces del desaparecido cantante. El proyecto, producido por Terry Date (responsable de clásicos como Louder Than Love y Badmotorfinger), rescata grabaciones que Cornell dejó listas en los meses previos a su muerte.

El baterista Matt Cameron ha descrito el proceso como “emocionante y a la vez desgarrador”, mientras que Ben Shepherd confesó que escuchar la voz de Cornell en nuevas composiciones es “como sentir un glaciar desprenderse del pecho”. La banda ya había resuelto en 2023 un largo litigio con el legado de Cornell, lo que permitió acceder a canciones inéditas. Ahora, con el respaldo de Date, el sonido promete mantener la esencia de la banda: riffs densos, atmósferas oscuras y esa mezcla de furia y melancolía que definió el grunge de Seattle.

La noticia llega en un momento de reconocimiento histórico: Soundgarden fue incorporado al Rock and Roll Hall of Fame en noviembre de 2025, con una actuación junto a la hija de Cornell y un discurso de Jim Carrey que recordó cómo la banda “resucitó el rock” en los noventa. Además, este mismo año algunos de sus miembros se unieron a colegas de Alice In Chains y Mastodon para formar el colectivo King Ultramega, dedicado a reinterpretar el legado de Cornell. Sin duda, este álbum final no solo será un cierre simbólico, sino también un testamento sonoro que reafirma la vigencia de una banda que nunca dejó de reinventarse.

La carrera de Soundgarden: del grunge al legado eterno

Fundada en Seattle en 1984 por Chris Cornell y Kim Thayil, Soundgarden fue una de las primeras bandas en dar forma al sonido grunge antes de que el término se convirtiera en fenómeno global. Su debut Ultramega OK (1988) ya mostraba un estilo híbrido entre el metal y el punk, con guitarras pesadas y la voz de Cornell como elemento diferenciador. El salto definitivo llegó con Louder Than Love (1989), donde la banda consolidó su identidad y atrajo la atención internacional. Sin embargo, fue con Badmotorfinger (1991) cuando alcanzaron un estatus mayor, compartiendo escena con Nirvana, Pearl Jam y Alice In Chains en la explosión de Seattle.

El éxito masivo llegó en 1994 con Superunknown, un álbum que incluía himnos como Black Hole Sun y Spoonman. Este trabajo ganó dos premios Grammy y se convirtió en uno de los discos más influyentes de la década, demostrando que el grunge podía ser experimental y accesible a la vez. Tras el más oscuro Down on the Upside (1996), la banda se disolvió en 1997, dejando un vacío en la escena. Cornell exploró nuevos caminos con Audioslave y en solitario, mientras que Thayil y Cameron se involucraron en otros proyectos. El regreso en 2010 trajo consigo el álbum King Animal (2012), que mostró a un grupo maduro pero aún capaz de sonar fresco y contundente.

Hoy, con el anuncio de este álbum póstumo, la discografía de Soundgarden se perfila como un recorrido completo: desde los orígenes del grunge hasta un epílogo cargado de emoción. Su legado no solo se mide en ventas o premios, sino en la influencia que ejercieron sobre generaciones de músicos y fans.

