El disco final de Soundgarden con las voces de Chris Cornell lleva tanto tiempo en el limbo que casi se había convertido en una leyenda urbana del rock. Pero esta semana el propio batería de la banda, Matt Cameron, ha confirmado en el podcast Let There Be Talk que el álbum ha entrado por fin en fase de mezcla, el paso previo a que las ocho canciones grabadas con el cantante antes de su muerte en 2017 vean la luz. Para un grupo de fans que llevan casi una década esperando este momento, se trata de la noticia más esperanzadora en mucho tiempo.

Se trata de la confirmación más concreta hasta la fecha de un proceso que los seguidores de Soundgarden llevan años esperando, y que ya apuntábamos en CrazyMinds hace unos meses. Cameron ha sido claro sobre lo que ha costado llegar hasta aquí: «Ha sido un proceso bastante largo solo para llegar hasta aquí».

Terry Date y Joe Barresi, los nombres detrás de la mezcla del último Soundgarden

Según el propio Cameron, las sesiones de mezcla corren a cargo de Joe Barresi (Tool, Avenged Sevenfold), que ha recibido el material una vez completado el proceso de grabación con el productor Terry Date, viejo conocido de la banda: fue él quien produjo Louder Than Love (1989) y Badmotorfinger (1991), dos de los discos que cimentaron el sonido de Soundgarden dentro del grunge de Seattle.

El batería, que dejó Pearl Jam en julio de 2025 precisamente para centrarse en este proyecto y en otras iniciativas propias, ha detallado el origen de las canciones: «Nos enviábamos maquetas desde 2013 o 2014, más o menos. Yo le mandaba algo a Chris y él lo reorganizaba hasta convertirlo en una canción». El resultado son ocho temas en los que Cornell figura como compositor, construidos a partir de ese ida y vuelta creativo entre el cantante y sus compañeros, y no de sesiones de estudio recientes con la banda al completo.

Un tracklist a medias, filtrado por la propia batalla legal

Buena parte de lo que se sabe de este disco salió a la luz, paradójicamente, durante el litigio que enfrentó a Kim Thayil, Ben Shepherd y el propio Cameron con Vicky Cornell, viuda del cantante, y que se resolvió finalmente en 2023. En aquellos documentos judiciales aparecieron los títulos de siete de las canciones, con crédito compartido entre Cornell y distintos miembros de la banda. No hay, de momento, confirmación oficial de que esa lista sea la definitiva ni de que se mantengan esos títulos en el disco terminado, así que preferimos no darlos por cerrados hasta que la propia banda los confirme oficialmente.

Lo que sí ha confirmado Cameron es el número total: ocho canciones con la voz de Cornell, sin descartar que se sumen instrumentales adicionales en los que estaría trabajando Thayil. Tampoco hay, por ahora, fecha de lanzamiento ni título definitivo para el álbum, algo que el propio batería ha reconocido abiertamente en la misma entrevista. El propio Thayil, por cierto, ha mantenido vivo el interés por la historia de la banda este mismo año con la publicación de sus memorias, A Screaming Life: Into The Superunknown With Soundgarden And Beyond, en junio de 2026, que repasan buena parte del camino hasta llegar a este momento.

De Seattle a la eternidad: la historia que explica por qué este disco importa tanto

Soundgarden se formó en Seattle en 1984 y, junto a Nirvana, Pearl Jam y Alice in Chains, fue una de las bandas que definieron el grunge como género a finales de los 80 y principios de los 90. Debutó con Ultramega OK (1988) y firmó por una gran discográfica un año después con Louder Than Love, antes de consolidarse con Badmotorfinger (1991). Con la voz descomunal de Cornell al frente, publicó después Superunknown (1994), su álbum más exitoso, con dos Grammy incluidos (mejor interpretación de hard rock por “Black Hole Sun” y mejor interpretación de metal por “Spoonman”, ambos en 1995), y cerró aquella primera etapa con Down on the Upside (1996), antes de separarse en 1997 por tensiones internas.

La banda se reunió en 2010 y publicó King Animal (2012), su último disco en vida del cantante. Al margen de Soundgarden, Cornell también dejó huella como líder de Audioslave y de Temple of the Dog, y como uno de los pocos vocalistas capaces de moverse con la misma solvencia entre el grunge más áspero y la balada rock más luminosa.

La muerte de Cornell en mayo de 2017 dejó no solo un vacío artístico, sino también un proyecto a medio terminar y, durante años, una disputa legal con su viuda que impidió cualquier avance. Que ese conflicto se haya resuelto y que el disco haya alcanzado por fin la fase de mezcla convierte esta noticia en el paso más significativo hacia el cierre de un capítulo que muchos fans temían que no llegara a completarse nunca, casi una década después de la muerte del cantante. Mientras tanto, los miembros supervivientes han seguido manteniendo viva la llama de la banda con iniciativas paralelas, como el homenaje que King Ultramega rindió a Cornell versionando “Rusty Cage”.

¿Cómo creéis que sonará un Soundgarden reconstruido a partir de maquetas de hace más de una década? ¿Os genera ilusión o cierto vértigo escuchar nueva música de Chris Cornell después de tantos años?

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