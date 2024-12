Soundgarden renace como Nudedragons en un concierto benéfico en Seattle

Los miembros sobrevivientes de Soundgarden se reunieron bajo el nombre de Nudedragons para un concierto benéfico en Seattle el 14 de diciembre, acompañados por Duff McKagan y Shaina Shepherd.

Este evento, que se celebró en en el Showbox de Seattle, formó parte del 13º concierto anual SMooCH, que recauda fondos para el Hospital Infantil de Seattle. La banda, compuesta por Kim Thayil, Matt Cameron y Ben Shepherd, ofreció un set de seis canciones, comenzando con Hunted Down, Outshined, Flower y Beyond The Wheel, todas interpretadas junto a la talentosa Shaina Shepherd.

El clímax del concierto llegó cuando Duff McKagan de Guns N’ Roses se unió a Nudedragons para tocar Kickstand y cerrar con una electrizante versión de Kick Out The Jams de MC5. Este reencuentro no solo emocionó a los fans, sino que también subrayó la importancia de la música en la recaudación de fondos para causas que merecen la pena.

Soundgarden se formó en 1984 y rápidamente se convirtió en uno de los pilares del movimiento grunge de Seattle. Con álbumes icónicos como Badmotorfinger y Superunknown, la banda es una de las más influyentes en la música rock de las últimas décadas. Tras la trágica muerte de su vocalista Chris Cornell en 2017, los miembros sobrevivientes han realizado pocas actuaciones juntos, destacando un tributo en 2019 y una colaboración en 2021 con Brandi Carlile.

