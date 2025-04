Sparks está de vuelta con “Drowned in a Sea of Tears”, nuevo adelanto de “MAD!”, su álbum más audaz y esperado

Sparks, el legendario dúo formado por los hermanos Ron y Russell Mael, está a punto de lanzar su 28º álbum de estudio, MAD!, y las expectativas no podrían ser más altas. Programado para el 23 de mayo de 2025 a través de Transgressive Records, este nuevo trabajo promete ser una explosión de creatividad, sátira y todos esos sonidos inolvidables que solo Sparks puede entregar.

Con una carrera que abarca más de siete décadas, Sparks no solo sigue siendo relevante, sino que sigue expandiendo los límites del género. Según fuentes como Variety, el álbum explora fenómenos culturales modernos como las marcas, los influencers y la devoción, todo ello envuelto en el característico estilo satírico y ambiguo de los hermanos Mael. Russell Mael lo describe como una continuación de su filosofía desde 1972: “Do Things My Own Way es un tema enérgico y agresivo que amplifica nuestra actitud desde los años 70, un verdadero himno para hacer las cosas a nuestra manera”.

Unos singles que ya están marcando la diferencia

El camino hacia MAD! comenzó con el lanzamiento de Do Things My Own Way, un primer single que capturó la atención de fans y críticos por su energía arrolladora. Seguido por JanSport Backpack, una pieza pop melancólica que usa la metáfora de una mochila para narrar el fin de una relación, Sparks demuestra una vez más su capacidad para mezclar lo emocional con lo ingenioso. Y el pasado 2 de abril, llegó Drowned in a Sea of Tears, el tercer sencillo, que según Under Radar Mag muestra el lado más profundo y operístico del dúo, fusionando synthpop y ópera electrónica de una manera única.

La lista de canciones de MAD! ya se ha revelado, y podemos compartirla a continuación: Do Things My Own Way, JanSport Backpack, Hit Me, Baby, Running Up A Tab At The Hotel For The Fab, My Devotion, Don’t Dog It, In Daylight, I-405 Rules, A Long Red Light, Drowned In A Sea Of Tears, A Little Bit Of Light Banter y Lord Have Mercy. Incluso hay una sorpresa para los fans japoneses: la edición local del CD incluirá un remix de Do Things My Own Way a cargo de Cornelius, lo que añade un toque internacional al proyecto.

Un álbum con alma y estilo

Musicalmente, MAD! es una mezcla perfecta de los géneros que Sparks ayudó a liderar, especialmente new wave y art rock. Ron Mael explicó en una entrevista para Crash Records que el álbum combina influencias de artistas como Air y Shostakovich, mientras rinde homenaje a la cultura contemporánea. Esta fusión de pasado y presente hace que MAD! sea no solo un álbum, sino un evento cultural.

Los formatos disponibles también son un sueño para los coleccionistas: CD, casete, vinilo negro estándar, vinilo azul con portada lenticular y una edición deluxe triple gatefold en vinilo rojo con CD, exclusiva de la tienda oficial de Sparks. Las preventas, que comenzaron en enero y febrero de 2025, han sido un éxito, con descuentos en plataformas como Drift Records y Crash Records, y extras como pósters 3D y libretos de 12 páginas.

Una gira mundial que nadie querrá perderse

La emoción no se detiene en el álbum. Sparks ha anunciado una gira mundial para 2025 que ya está rompiendo récords. La primera etapa comenzará el 8 de junio en Kyoto, Japón, y terminará el 8 de julio en Milán, Italia, con paradas en Londres, Manchester, Glasgow, Haarlem, Bruselas y París. Y las buenas noticias no paran: el 2 de abril, se añadieron nuevas fechas en América del Norte, una región donde los fans han estado ansiosos por ver a los Mael en directo. Según Variety, esta es la gira de mayor venta rápida en la historia de Sparks, con más fechas por anunciar debido a la gran demanda.

¿Por qué MAD! es tan especial?

MAD! no es solo otro álbum para Sparks; es una declaración. Multiples medios coinciden en que, después de décadas, el dúo sigue siendo tan fresco y relevante como siempre. Desde luego, a estas alturas ya nadie discute su impacto: Sparks sigue siendo un faro de innovación en la música.

Señalad vuestros calendarios con el 23 de mayo de 2025 y preparad vuestras botas de baile para la gira. MAD! no solo es el nuevo capítulo de Sparks, sino una invitación a sumergiros en su mundo único, donde la sátira, la melodía y la genialidad se encuentran. ¡No os lo perdáis!