Spector anuncian su nuevo disco y estrenan el single “Catch You On The Way Back”

Después de publicar el EP Non Fiction en 2020, el próximo 1 de octubre, a través del sello Moth Noise, podremos escuchar el tercer álbum de Spector, Now Or Whenever. Además, aprovechan este anuncio para compartir el primer single de adelanto, Catch You On The Way Back, ya disponible al final de estas líneas.

Sobre este nuevo tema, el cantante Fred Macpherson comenta que “Catch You On The Way Back es un bon voyage cantado a 160 bpm: un “hasta la próxima” para cuando no sabes cuánto tiempo podría pasar hasta la próxima vez. Es música para cerrar y música para abrir y, curiosamente, se trata tanto de la primera pista que comenzamos para el álbum como la última que tocamos juntos antes de no volver a vernos en persona por alrededor de seis meses. Es más una canción para beber que una canción para pensar, por lo que probablemente tendrá más sentido cuando todos podamos volver a estar en la misma habitación“.

Un buen aperitivo para empezar a degustar este trabajo que definen como su “primer disco de guitarras propiamente dicho” del que os dejamos el tracklist completo a continuación:

01. ‘When Saturday Comes’

02. ‘Catch You On The Way Back In’

03. ‘Do You Wanna Drive’

04. ‘Norwegian Air’

05. ‘Funny Way of Showing It’

06. ‘No One Knows Better’

07. ‘I’m Not Crying You’re Crying’

08. ‘Bad Summer’

09. ‘D-Roy’

10. ‘This Time Next Year’

11. ‘An American Warehouse In London’