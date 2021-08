Spector tiene nuevo single “Bad Summer”

La banda británica Spector ha compartido su nuevo tema Bad Summer para hacerle la espera del lanzamiento del nuevo disco más llevadera a sus fans. Será la última muestra que desvele del nuevo álbum, Now Or Whenever. Este nuevo disco saldrá a la venta el próximo 1 de octubre a través de su propio sello Moth Noise.

Los miembros de Spector, Frederick Macpherson, Thomas Shickle, Jed Cullen, Danny Blandy y Yoann Intonti han hablado sobre esta nueva canción y del esperado álbum.

“Escrito en la lluvia de agosto, en un día de verano como este. Para cuando cada noche parece una luna de miel y cada mañana parece un funeral” comentaban sobre el nuevo single.

Respecto al nuevo álbum Now Or Whenever, Macpherson afirmaba que “en cierto modo, éste es nuestro primer álbum de guitarra propiamente dicho. Y el primer álbum que hemos hecho en un estudio de una sola vez, lo cual es una locura. El año que viene será el décimo aniversario de Enjoy It While It Lasts, lo que parece una eternidad, pero creo que nos ha llevado todo ese tiempo descubrir lo que es bueno para nosotros y cómo plasmarlo. Lo que hace que Now or Whenever sea tanto una secuela como un reinicio. Si el año pasado se hubiera desarrollado de otra manera, quizá este sería nuestro gran opus deprimente, pero cuando te quitan la positividad tienes que crear la tuya propia, y de alguna manera eso nos ha dejado con nuestro disco más optimista hasta ahora.”

“Cuando están ocurriendo grandes cambios a nivel global y no ocurre absolutamente nada a nivel local, la gente te pregunta cómo has estado, qué has hecho, etc. y no hay mucho que decir que no sepan ya”, continúa Cullen. “Así que empezamos a hablar y a escribir sobre el pasado y el futuro como si quisiéramos escapar de este presente paradójicamente mundano/extremo. Entonces das un paso atrás y te das cuenta de que las extrañas condiciones de la época están impregnando tus conversaciones y que eso sale en la música de formas que no esperabas”.

Ya podéis disfrutar del nuevo single, Bad Summer:

Tenemos la tracklist completa de Now or Whenever para vosotros:

1. When Saturday Comes

2. Catch You On The Way Back In

3. Do You Wanna Drive

4. Norwegian Air

5. Funny Way of Showing It

6. No One Knows Better

7. I’m Not Crying You’re Crying

8. Bad Summer

9. D-Roy

10. This Time Next Year

11. An American Warehouse In London

La banda formada en Londres tiene prevista una serie de conciertos, os traemos la lista de fechas:

Para el mes de octubre:

31 The Fleece, Bristol

Para el mes de noviembre:

01 Mama Roux’s, Birmingham

02 Brudenell Social Club, Leeds

04 Riverside, Newcastle

05 Oran Mor, Glasgow

06 Voodoo, Belfast

07 The Grand Social, Dublin

09 Rescue Rooms, Nottingham

10 O2 Ritz, Manchester

11 O2 Shepherds Bush Empire, Londres

15 Volta, Bruselas

16 Paradiso, Amsterdam

17 Molotow, Hamburgo

19 Ideal Bar, Copenhague

20 Badehaus, Berlín

21 Klub Hydrozagadka, Varsovia

22 Cafe V Lese, Praga

24 MTC, Colonia

25 Supersonic, París