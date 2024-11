Spiritbox anuncia su nuevo álbum «Tsunami Sea» y lanza el sencillo «Perfect Soul»

Spiritbox ha vuelto a la escena musical con un anuncio que ha dejado a sus seguidores emocionados. La banda canadiense de metal ha revelado que lanzará su nuevo álbum Tsunami Sea el próximo 7 de marzo a través de Pale Chord en colaboración con Rise Records. Este nuevo trabajo será el sucesor de su aclamado álbum debut Eternal Blue de 2021.

Para dar un adelanto de lo que se viene, Spiritbox ha compartido el sencillo Perfect Soul, una pista que destaca por sus paisajes sonoros intensos y su lírica poética y que sigue a Soft Spine, el primer adelanto del nuevo álbum que la banda lanzó en septiembre.

El álbum Tsunami Sea incluirá un total de 11 pistas, entre las que se encuentran Fata Morgana, Black Rainbow, Keep Sweet, A Haven With Two Faces, No Loss, No Love, Crystal Roses, Ride The Wave y Deep End. Además, Spiritbox ha estado trabajando con Jordan Fish, ex miembro de Bring Me The Horizon, lo que promete añadir una nueva dimensión a su sonido.

Este año, Spiritbox ha mantenido a sus fans intrigados con un rompecabezas interactivo que revelaba fragmentos de su nueva música. La banda también ha sido confirmada como telonera de Linkin Park en dos fechas de su gira de regreso en 2025, incluyendo una actuación en el estadio de Wembley en Londres el 28 de junio. Además, participarán en el festival Rock For People en República Checa junto a Slipknot y otros grandes nombres del metal.

Con Tsunami Sea, Spiritbox está listo para consolidar su lugar en la escena del metal contemporáneo, ofreciendo a sus seguidores una mezcla de sonidos heavy y momentos de belleza melódica que reflejan su evolución y experimentación continua. ¡No podemos esperar a escuchar más de este emocionante nuevo capítulo en la carrera de Spiritbox!

¡No te pierdas la oportunidad de descubrir la música de Spiritbox en su perfil de Spotify

