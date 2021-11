Spiritualized anuncian su nuevo disco «Everything Was Beautiful‎‎» y estrenan un primer adelanto

Artista

Spiritualized

¿Por qué es noticia?

La banda liderada por Jason Pierce ‎han anunciado un nuevo disco titulado ‎‎Everything Was Beautiful‎‎ que saldrá el 25 de febrero a través de ‎‎Fat Possum. Desde este momento podemos escuchar Always Together with You como primer adelanto.

Spiritualized – Always Together with You

Tracklist del disco

Everything Was Beautiful:

01 Always Together With You

02 Best Thing You Never Had (The D Song)

03 Let It Bleed (For Iggy)

04 Crazy

05 The Mainline Song

06 The A Song (Laid in Your Arms)

07 I’m Coming Home Again

Sobre Spiritualized

Tras poner fin a Spaceman 3, Jason Pierce continuó su exploración de la psicodelia moderna bajo el nombre de Spiritualized. A partir del aclamado debut Lazer Guided Melodies (1992), Pierce fue desarrollando un estilo a la vez épico y minimalista recurriendo frecuentemente a coros y orquestaciones para combinar atmósferas alucinógenas con influencias tan diversas como The Velvet Underground, Pink Floyd, Steve Reich o Philip Glass. Tras alcanzar su apogeo con los clásicos Ladies and Gentlemen... We Are Floating in Space (1997) y Let it Come Down (2001), Pierce disminuyó sensiblemente su actividad en el nuevo milenio. Después de una larga pausa, Pierce reapareció en 2018 con And Nothing Hurt, apenas el octavo álbum de Spiritualized en más de 25 años de carrera.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

