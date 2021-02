Spiritualized prepara la reedición de su “Lazer Guided Melodies” de 1992

Spiritualized ha puesto fecha, el 23 de Abril, para lanzar su primera edición del programa de reediciones al que han llamado The Spaceman Reissue Program. El primer álbum en reeditarse será Lazer Guided Melodies, que en 1992 publicaron a través de Dedicated Records. Los otros tres álbumes que le seguirán, aunque no hay fecha todavía, son, Pure Phase de 1995, Ladies and Gentlemen We Are Floating In Space de 1995 y Let It Come Down de 2001.

El álbum tendrá un formato muy especial, en un vinilo doble de 180 g. masterizado con sumo cuidado por Alchemy Mastering, y estará disponible tanto en vinilo negro estándar como en vinilo blanco de edición limitada.

En un comunicado de prensa sobre estas reediciones, Jason Pierce declaró que “el último disco de Spaceman 3 fue poco realizado en mi opinión. Cuando lo escucho, me suena a alguien tratando de encontrar su camino. Había un montón de ideas, pero no encontré la manera de ponerlas en un espacio que las hiciese funcionar a todos. Por lo tanto, había una enorme libertad forjándose a lo largo del último disco de Spaceman 3, y cuando Spiritualized comenzó, fue como “OK, es todo tuyo. Vamos“, asegura.

“Grabamos las canciones en un estudio cerca de mi apartamento. Generalmente era un lugar donde grababan, sobre todo, melodías publicitarias y es donde hicimos todos los discos de Spaceman 3, pero luego las grabaciones fueron llevadas a los Battery Studios en Londres, para explorar una forma más profesional de hacer música. Una vez que me acerqué a esa forma de hacer las cosas, descubrí todo un mundo nuevo y me sorprendió que alguien pudiera tomar esas pistas y convertirlas en el disco en el que se convirtió”, concluye.

Recordemos que el último álbum de Spiritualized, And Nothing Hurt (Fat Possum Records), salió en Septiembre de 2018. para ir preparándonos para esta reedición, veamos el videoclip para la canción Run, perteneciente este primer álbum que se va a reeditar.