Spoon estrena el single «The Hardest Cut» para presentarnos su próximo disco

Spoon

La banda ha estrenado The Hardest Cut, primer adelanto de Lucifer On The Sofa, su próximo disco que esperamos para el 11 de febrero de 2022 a través de Matador Records.

Sobre la canción y el vídeo

En declaraciones a NME, el cantante y líder de la banda, Britt Daniel afirmó sobre la canción que «fue la primera que Alex [Fischel, teclas y guitarra] y yo escribimos cuando nos mudamos a Texas para trabajar en este álbum. Tenía algunos acordes y luego se me ocurrió este tipo de riff que llamamos ‘el riff de Texas’, porque así es como nos sonaba. Llamamos a la canción ‘Texas Riff’ por un tiempo, hasta que conseguí algunas componer algunas letras».‎

Spoon – The Hardest Cut

Tracklist del disco

‘Held’

‘The Hardest Cut’

‘The Devil & Mister Jones’

‘Wild’

‘My Babe’

‘Feels Alright’

‘On The Radio’

‘Astral Jacket’

‘Satellite’

‘Lucifer On The Sofa’

Sobre Spoon

En torno a Britt Daniel, el magnífico vocalista y guitarra de Spoon, y el batería Jim Eno, se configuró la banda tejana indie más exitosa de los 90. Con las discográficas Elektra y Merge Records, la agrupación llegó al nuevo siglo con aires renovados, sumando a su sonido minimalista, toques rock y soul. Ahora puedes escuchar sus mejores éxitos en una playlist que te pondrá al día en el mejor indie tejano.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

