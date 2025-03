Sports Team lanza «Maybe When We’re 30»: el himno sarcástico a crecer y cambiar

La banda de indie rock Sports Team sigue demostrando su versatilidad creativa con el lanzamiento de Maybe When We’re 30, el último adelanto de su esperado tercer álbum Boys These Days, que verá la luz el 23 de mayo a través de Distiller Records/Bright Antenna. Este nuevo sencillo se adentra en los temas de madurez y transformación social con un enfoque sarcástico, llevando al oyente a reflexionar sobre los inevitables cambios de la vida.

Sports Team, originaria de Cambridge, ya había dado un vistazo a su próximo trabajo con las canciones I’m In Love (Subaru), Condensation y Bang Bang Bang. Con una letra ingeniosa y un sonido cautivador, Maybe When We’re 30 describe el contraste entre las aspiraciones juveniles y los anhelos más tranquilos de la adultez. Rob Knaggs, letrista del grupo, describe la canción como «un tema para Brooklyn Beckham» y añade: «Cuando comienzas en una banda, sientes que estás viviendo un sueño… pero un día te encuentras deseando tener un perro y discutir con tus vecinos sobre el reciclaje del cartón».

Además, Sports Team ha anunciado una serie de presentaciones en tiendas del Reino Unido en mayo, acercándose aún más a sus fans. Este lanzamiento no solo consolida su posición como una banda innovadora en la escena indie, sino que también ofrece una mirada honesta y cómica sobre el crecimiento personal, especialmente inspirador para aquellos que navegan los altibajos de la vida adulta. Sin duda, Boys These Days promete ser un álbum inolvidable.

Sports Team: el viaje de los rebeldes del indie desde Cambridge hacia la cima

Formada en Cambridge en 2016, la banda de indie rock Sports Team irrumpió en la escena musical con su característico caos y energía contagiosa. Liderados por el carismático vocalista Alex Rice, el grupo rápidamente capturó la atención del público gracias a su espíritu desenfadado y actuaciones en vivo electrizantes.

En 2020, su álbum debut Deep Down Happy consolidó su posición como una de las bandas más prometedoras del Reino Unido. El disco, nominado al prestigioso Premio Mercury, incluyó éxitos como Here’s The Thing y Camel Crew, que combinaron letras ingeniosas con un sonido nostálgico de la época dorada del britpop. A pesar de la dura competencia, el álbum alcanzó el número dos en las listas británicas.

Su segundo trabajo, Gulp! (2022), elevó aún más el listón. Descrito como «audaz y autoafirmado», mostró un sonido más refinado sin perder su esencia irreverente. Singles como R Entertainment y Cool It Kid consolidaron su reputación como narradores sociales agudos.

Con la reciente publicación de Maybe When We’re 30 y su tercer álbum Boys These Days en camino, Sports Team continúa mostrando su evolución artística. En cada etapa, han sabido capturar la esencia de la juventud, la rebeldía y el inevitable proceso de crecer, ganándose un lugar único en la escena indie contemporánea.

