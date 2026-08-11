Spotify ha anunciado que, a partir del 11 de agosto de 2026, entrará en funcionamiento una nueva insignia llamada «AI Persona» que identificará los perfiles de artistas cuya identidad pública ha sido generada por inteligencia artificial y que, por tanto, no corresponden a una persona real. La medida, que empezará a desplegarse a mediados de septiembre, llega acompañada de una consecuencia directa para estos perfiles: quedarán excluidos por defecto de las recomendaciones editoriales y algorítmicas de la plataforma.

¿Qué significa exactamente la insignia «AI Persona»?

La compañía sueca lo deja claro en su comunicado oficial: la insignia «señala a los oyentes que la identidad de un artista puede estar generada por IA y no representa a una persona real». No se trata de marcar cómo se ha producido una canción (para eso ya existen AI Credits y SongDNA), sino de identificar cuándo el propio artista —su nombre, su imagen, su «persona» pública— es una construcción artificial que se presenta como si fuera humana.

A partir de hoy, los artistas pueden autodeclararse como «AI Persona» a través de Spotify for Artists. Pero Spotify no se conformará con la sinceridad voluntaria: un equipo de revisión humana, apoyado en herramientas de investigación con IA, evaluará también los perfiles que superen determinados umbrales de audiencia y aplicará la etiqueta de oficio cuando detecte identidades fotorrealistas generadas artificialmente. Los artistas etiquetados así recibirán una notificación y podrán apelar si consideran que el distintivo se ha aplicado por error.

Desde mediados de septiembre, la insignia aparecerá en la biografía y la sección «Acerca de» del perfil, en los resultados de búsqueda y en las filas de canciones dentro de las listas de reproducción. Al tocarla, el oyente podrá ver si fue el propio artista quien se declaró como «AI Persona» o si fue Spotify quien hizo esa determinación tras su revisión.

De la verificación humana al filtro anti-IA: la hoja de ruta de Spotify en 2026

Esta insignia no aparece de la nada. Desde principios de año, Spotify ha convertido lo que llama «Artist Identity & Trust» en una de sus prioridades, y ha ido construyendo el andamiaje pieza a pieza: en abril llegó Verified by Spotify, el check verde que confirma que hay una persona real detrás de un perfil y que la compañía dice haber aplicado ya a cientos de miles de cuentas. Después llegaron AI Credits, para que los artistas humanos declaren voluntariamente el uso de IA en su proceso creativo, y SongDNA, pensado para dar contexto sobre quién participó realmente en una canción.

La insignia «AI Persona» cierra el círculo por el lado contrario: si Verified certifica que un artista es humano, «AI Persona» advierte cuando no lo es. Y llega en un momento en el que la propia industria lleva meses lidiando con el fenómeno de los artistas sintéticos, un debate que en CrazyMinds ya hemos ido siguiendo de cerca a través de casos como el de Deezer y su detector de música IA o el pulso que se libra entre plataformas por decidir qué hacer con este contenido.

Fuera del algoritmo (salvo que tú decidas lo contrario)

El efecto práctico más relevante para cualquier oyente es este: la música de los perfiles marcados como «AI Persona» no aparecerá en las recomendaciones personalizadas, editoriales ni algorítmicas por defecto. Spotify lo explica sin rodeos: aunque la compañía sostiene que «todos los artistas tienen la libertad creativa de decidir cómo se presentan», su programación está enfocada en dar visibilidad a artistas auténticos que están construyendo una carrera real en la música. La única forma de que ese contenido llegue a un usuario es que este decida seguir activamente a ese perfil.

Es una postura bastante más contundente que la de otras plataformas. Mientras Spotify opta por etiquetar y apartar del algoritmo sin tocar los ingresos, TIDAL ha ido un paso más allá y directamente ha dejado de pagar royalties a las canciones identificadas como generadas al 100% por IA, y Bandcamp optó en su momento por prohibir directamente este tipo de contenido en su catálogo. Spotify, en cambio, no prohíbe: filtra la visibilidad y deja la puerta abierta a quien quiera escuchar deliberadamente a un «artista» que sabe que no existe.

En los próximos meses, la plataforma también dará a los oyentes la opción de reportar perfiles que crean que deberían llevar la etiqueta «AI Persona» pero no la tienen, aunque todavía no ha detallado cómo funcionará ese sistema.

¿Crees que etiquetar a los artistas de IA es suficiente o Spotify debería ir más lejos, como ha hecho TIDAL con los royalties?

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