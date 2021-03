Hoy, en apoyo al Día Internacional de la Mujer, la plataforma de streaming Spotify ha lanzado EQUAL, su iniciativa global para seguir fomentando la igualdad de las mujeres en el mundo del audio y rendir homenaje a sus carreras. Spotify EQUAL brindará el protagonismo que merecen las artistas y podcasters femeninas a nivel local, regional e internacional a través de colaboraciones globales, activaciones especiales y nuevas experiencias de contenido.

Esta nueva iniciativa incluye el lanzamiento de EQUAL Hub, un espacio dentro de Spotify que dará visibilidad a las creadoras y permitirá a sus fans acceder a su música y sus podcasts en un mismo lugar. Esta activación global cobrará vida en la plataforma a nivel mundial durante todo el mes de marzo. Además, más de 200 playlists, mostrarán a artistas femeninas en sus portadas para rendirles homenaje y garantizar que más fans tienen la oportunidad de escucharlas. Entre ellas, podremos encontrar tanto artistas establecidas como emergentes.

Asimismo, algunas organizaciones sin ánimo de lucro como Girls Make Beats, She’s The Music, Sound Girls, GLAAD, Color of Change, Women in Music y Women’s Audio Mission crearán playlists exclusivas en las que se destacarán aquellas artistas que lideran y dan forma al futuro de la música.

Otra de las grandes acciones de Spotify EQUAL es el lanzamiento de un nuevo programa de música y entrevistas, ‘WOMN’. Este dará voz a las historias de un grupo diverso de mujeres influyentes y grandes figuras culturales que compartirán sus reflexiones más personales y debatirán sobre la mujer en diferentes ámbitos sociales. Entre las voces que participarán se encuentran Tokimonsta, Jenny Lorenzo, las presentadoras de Dope Labs de Spotify, Titi Shodiya y Zakiya Whately o Jazzmyne Robbins.

El compromiso de Spotify con las artistas femeninas también va un paso más allá, y por eso acaba de fundar el ‘EQUAL Board’, una junta compuesta por 15 organizaciones de todo el mundo. Esta asociación proporcionará a cada organización participante una subvención única y se trabajará conjuntamente en busca de soluciones tangibles para conseguir que la industria del audio sea más equitativa para las artistas y creadoras de contenido.

Y para involucrar a los fans y hacerles partícipes de EQUAL, Spotify acaba de lanzar “Flex Your Power to Listen”, una iniciativa que vivirá en las redes sociales y que pone de relieve las contribuciones de artistas y podcasters femeninas. Los fans también podrán compartir una tarjeta en sus redes sociales con sus propias recomendaciones de contenido creado por grandes mujeres presentes en la industria del audio.

Además, la plataforma lanzará en abril el programa EQUAL de música, con el objetivo de promover la equidad en 50 países, desde Japón hasta Argentina y desde Malasia hasta Reino Unido. También continuará dando visibilidad al éxito de programas como ‘Sound Up’ y ‘EQL’, que ofrecen nuevas oportunidades a las artistas y creadoras de contenido.