Spotify presenta a la nueva generación de RADAR España 2026 con Alcalá Norte, El Bobo de las 3000, Gara Durán, Metrika y Teo Planell como protagonistas

Spotify ha desvelado la nueva edición de RADAR España 2026, su programa de apoyo al talento emergente, y lo hace con una selección de artistas que refleja la diversidad y efervescencia de la escena actual. Este año, los elegidos son Alcalá Norte, El Bobo de las 3000, Gara Durán, Metrika y Teo Planell, cinco propuestas que representan distintos caminos dentro del pop, el flamenco, el trap, la electrónica y el indie experimental. Según explica Melanie Parejo, Head of Music para el Sur y Este de Europa en Spotify, “celebrar más de media década de RADAR España es un privilegio porque demuestra el enorme talento que existe en el país y que tenemos la oportunidad de descubrir e impulsar”.

El programa, que cumple seis años en España, se ha consolidado como una plataforma clave para artistas en pleno crecimiento. Desde su lanzamiento, más de 40 nombres han pasado por RADAR, entre ellos Quevedo, SAIKO, LUSILLON, Paula Koops, Morad, Judeline, Julieta, Beny Jr, Belén Aguilera, shego o Luis Cortés, muchos de ellos hoy figuras destacadas del panorama nacional. La edición de 2026 continúa esa línea, apostando por proyectos con identidad propia y un fuerte potencial de desarrollo.

Alcalá Norte aportan su mezcla de post‑punk, punk y pop con un imaginario profundamente ligado a Ciudad Lineal. El Bobo de las 3000, con solo 20 años, se ha convertido en una de las voces más singulares del nuevo flamenco gracias a su impacto viral cantando por bulerías. Gara Durán destaca por su sensibilidad y su capacidad para construir un pop íntimo y personal. Metrika fusiona trap, hip‑hop, electrónica y reggaetón con una estética marcada y letras explícitas. Y Teo Planell combina inglés y español en un universo que mezcla pop futurista, indie folk y R&B experimental.

A través de playlists, contenido exclusivo, redes sociales y un plan de marketing personalizado, Spotify acompañará a estos cinco artistas durante todo el año, mostrando su historia, su proceso creativo y su evolución dentro y fuera de la plataforma. Como recuerda Parejo, “nuestro objetivo ha sido acompañar al talento emergente y ofrecerle herramientas para crecer y llegar a nuevas audiencias. Pero el apoyo no termina cuando concluye su participación en el programa; seguimos de cerca su evolución tras su paso por RADAR y más allá”.

Con esta nueva generación, RADAR España reafirma su papel como uno de los motores más importantes para el descubrimiento musical en el país, impulsando carreras que, en muchos casos, están a punto de despegar definitivamente.

RADAR España, una plataforma que ha redefinido el impulso al talento emergente en la era del streaming

Desde su llegada a España en 2020, RADAR se ha convertido en un punto de inflexión para artistas que buscan visibilidad y herramientas para profesionalizar su proyecto. La iniciativa ha acompañado a voces que hoy llenan salas y festivales, combinando apoyo editorial, campañas de marketing, contenido audiovisual y presencia destacada en playlists clave. Su impacto ha sido especialmente notable en géneros como el pop alternativo, el urbano y las nuevas fusiones que dominan la escena digital. RADAR no solo amplifica la música, sino que construye narrativas alrededor de cada artista, conectándolos con audiencias globales y reforzando su identidad. Con la edición de 2026, el programa continúa consolidándose como una de las plataformas más influyentes para el talento emergente en España, un espacio donde descubrir a quienes marcarán el sonido de los próximos años.

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