Spotify y los clones de King Gizzard: una batalla que revela el futuro incierto de la música digital

La historia reciente de King Gizzard & The Lizard Wizard parece sacada de un guion distópico: tras retirar su catálogo de Spotify en protesta por las inversiones militares de Daniel Ek, la banda australiana se ha visto replicada por un supuesto artista fantasma llamado King Lizard Wizard. Los temas, generados con inteligencia artificial, se colaron en las listas de recomendaciones de la plataforma y llegaron a los oídos de miles de usuarios antes de ser eliminados. Según Pitchfork, el propio Stu Mackenzie reaccionó con ironía y desesperanza: “wtf, estamos verdaderamente condenados”. Spotify, por su parte, aseguró que no se pagaron royalties y que la práctica viola sus políticas de impersonación.

Este episodio no es aislado. En 2025, la proliferación de canciones creadas por IA ha desatado un debate sobre la autenticidad y el valor del trabajo artístico. Medios como Rolling Stone y Consequence han señalado que la facilidad para generar música “clonada” amenaza con inundar las plataformas de contenido basura, mientras que artistas de renombre exigen regulaciones más claras. El caso de King Gizzard resulta especialmente simbólico: una banda que ha defendido la independencia creativa y la experimentación radical se convierte en víctima de la misma tecnología que, paradójicamente, muchos músicos utilizan como herramienta de innovación.

La situación abre preguntas incómodas: ¿cómo distinguir lo real de lo falso en un ecosistema dominado por algoritmos? ¿Qué papel deben jugar las plataformas en la protección de los artistas? Lo cierto es que la respuesta de King Gizzard & The Lizard Wizard refleja tanto frustración como una advertencia: el futuro de la música digital podría estar marcado por una lucha constante entre la creatividad humana y la reproducción automática.

Una carrera marcada por la experimentación y la abundancia

King Gizzard & The Lizard Wizard son sinónimo de hablar de exceso creativo convertido en virtud. Formados en Melbourne en 2010, el colectivo liderado por Stu Mackenzie ha publicado más de 25 discos en apenas quince años, un ritmo que desafía cualquier estándar de la industria. Su discografía es un viaje caleidoscópico que va del garage rock de 12 Bar Bruise al metal progresivo de Infest the Rats’ Nest, pasando por experimentos psicodélicos como Flying Microtonal Banana o el jazz-rock expansivo de Sketches of Brunswick East. Cada lanzamiento parece responder a un reto autoimpuesto: grabar un álbum en microtonos, explorar narrativas conceptuales, o incluso editar cinco discos en un mismo año, como ocurrió en 2017.

La banda ha cultivado una reputación de culto gracias a su capacidad para reinventarse sin perder identidad. Sus directos, caóticos y enérgicos, son la mejor carta de presentación de un grupo que entiende la música como experiencia total. En 2022 sorprendieron con Ice, Death, Planets, Lungs, Mushrooms and Lava, un álbum nacido de improvisaciones colectivas, y en 2023 con PetroDragonic Apocalypse, un regreso al thrash metal que confirmó su versatilidad. Medios como NME y The Line of Best Fit han destacado que su prolífica producción no es mero capricho, sino una forma de expandir los límites del rock contemporáneo. En un panorama saturado de fórmulas repetitivas, King Gizzard & The Lizard Wizard se han convertido en sinónimo de riesgo, abundancia y libertad creativa. En tiempos donde la IA amenaza con diluir la autenticidad, la banda australiana representa lo contrario: un torrente humano de creatividad que, pese a los clones digitales, sigue marcando el pulso del rock experimental contemporáneo.

