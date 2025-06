Sprints anuncia su nuevo álbum «All That Is Over» con el potente sencillo «Descartes»

La banda irlandesa de post-punk Sprints ha anunciado su segundo álbum, All That Is Over, que se lanzará el 26 de septiembre de 2025 a través de Sub Pop en Norteamérica y City Slang en el resto del mundo. El anuncio llega con el estreno de su feroz sencillo Descartes, inspirado en la novela Outline de Rachel Cusk, y acompañado de un video dirigido por Niamh Bryson. Sprints también ha confirmado una gira por Reino Unido y Europa, incluyendo su mayor concierto en Londres en el Troxy y fechas como teloneros de Fontaines D.C.. El álbum, grabado en medio de giras y eventos globales, aborda un mundo en crisis con una energía visceral y letras introspectivas.

Descartes: Un grito contra la vanidad y el ego

El sencillo Descartes, descrito por Karla Chubb como un tema escrito en un avión mientras leía Outline de Rachel Cusk, parte de la frase “La vanidad es la maldición de nuestra cultura”. La vocalista explica en NME que la canción explora la escritura como una herramienta para procesar el mundo, transformando el “Pienso, luego existo” en “Hablo, luego entiendo”. El video, dirigido por Niamh Bryson, refuerza la intensidad del tema con imágenes crudas, según Brooklyn Vegan. Descartes es el primer avance de un álbum que promete llevar el sonido de Sprints a nuevos territorios, más ricos y matizados, pero igual de contundentes.

All That Is Over: Un reflejo de un mundo en caos

All That Is Over, sucesor de su aclamado debut Letter To Self (2024), contiene 11 pistas:. Según Sub Pop, el álbum se gestó en autobuses de gira y pruebas de sonido, reflejando eventos como la guerra en Gaza, los incendios en Los Ángeles y políticas discriminatorias. Sprints canaliza esta rabia en un sonido que combina la ferocidad del punk con momentos de introspección, según The Guardian. La banda, ahora firmada con Sub Pop, busca consolidar su lugar en la escena post-punk internacional.

Tracklist de Sprints – All That Is Over

Abandon To The Bone Descartes Need Beg Rage Something’s Gonna Happen Pieces Better Coming Alive Desire

Una gira para conquistar Europa y más allá

Sprints arrancará el verano con actuaciones en Glastonbury y Deichbrand Festival, además de abrir para Fontaines D.C. y Bloc Party. En noviembre, iniciarán una gira propia por Reino Unido e Irlanda, con un hito en el Troxy de Londres, y en 2026 recorrerán Europa con paradas en París, Amsterdam y Praga. La banda, conocida por sus explosivos directos, promete llevar las nuevas canciones de All That Is Over a un nivel superior.

Sprints: La furia post-punk de Dublín

Formada en 2019 en Dublín por Karla Chubb (voz y guitarra), Sam McCann (bajo), Jack Callan (batería) y Colm O’Reilly (guitarra, hasta 2024), Sprints irrumpió con su EP Manifesto (2021), ganando atención por su energía cruda y letras vulnerables. Su debut Letter To Self (2024), nominado al Choice Music Prize y alabado por NME con cinco estrellas, abordó temas como la ansiedad y la identidad queer, marcándolos como una banda esencial del post-punk. Tras la salida de O’Reilly, Zach Stephenson se unió como guitarrista, aportando frescura a All That Is Over. Con giras junto a Fontaines D.C. y un contrato con Sub Pop, Sprints se consolida como una fuerza imparable, lista para dominar la escena global.

