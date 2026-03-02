Squarepusher anuncia “Kammerkonzert” y desata su virtuosismo electrónico con el frenético single “K2 Central”

El inagotable Squarepusher vuelve a la carga con un nuevo trabajo que promete llevar su experimentación a un territorio aún más afilado. El productor británico, nombre artístico de Tom Jenkinson, publicará Kammerkonzert el próximo 10 de abril a través de Warp Records. El anuncio llega acompañado del videoclip de “K2 Central”, dirigido por Jo Apps, una pieza visual que encaja con la energía nerviosa y el pulso hiperactivo del tema, construido sobre líneas de bajo vertiginosas y ritmos que parecen retorcerse sobre sí mismos.

Kammerkonzert llega apenas dos años después de Dostrotime (2024) y del lanzamiento del recopilatorio Stereotype, que recuperaba material de archivo del artista. El nuevo álbum presenta una estructura casi conceptual: catorce cortes titulados de “K1 Advance” a “K14 Welbeck”, una secuencia que sugiere un recorrido progresivo por distintas atmósferas y estados rítmicos. Aunque Squarepusher no ha ofrecido declaraciones adicionales, la elección de títulos y la estética del vídeo apuntan a un proyecto que combina precisión quirúrgica con su habitual caos controlado.

El regreso de Squarepusher siempre es un acontecimiento para quienes siguen de cerca la electrónica más inquieta y virtuosa. Su capacidad para fusionar drum’n’bass, jazz, glitch y experimentación digital sigue siendo única, y “K2 Central” funciona como un recordatorio de que su lenguaje musical continúa evolucionando sin perder identidad. Con Kammerkonzert, todo indica que Jenkinson vuelve a explorar los límites entre composición, improvisación y tecnología, reafirmando su posición como uno de los creadores más influyentes del catálogo de Warp.

Squarepusher, tres décadas redefiniendo los límites de la electrónica

Desde mediados de los 90, Squarepusher ha sido una figura clave en la evolución de la electrónica experimental. Su debut en Warp con Feed Me Weird Things (1996) ya mostraba una mezcla explosiva de virtuosismo al bajo y programación frenética. Con discos como Hard Normal Daddy (1997), Go Plastic (2001) o Ultravisitor (2004), amplió su paleta sonora hasta convertirse en un referente del IDM y el breakbeat más extremo. A lo largo de su carrera ha alternado proyectos conceptuales, experimentos audiovisuales y trabajos centrados en el bajo eléctrico, siempre con una visión radicalmente personal. En los últimos años ha seguido explorando nuevas texturas con álbumes como Be Up a Hello (2020) y Dostrotime (2024). Kammerkonzert se suma ahora a una discografía que ha marcado a generaciones de productores y que sigue demostrando que su creatividad no conoce límites.

