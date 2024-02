Squarepusher anuncia nuevo álbum «Dostrotime» y comparte el sencillo «Wendorlan»

El veterano músico electrónico Squarepusher ha anunciado los detalles de su nuevo álbum, que se titulará Dostrotime y que saldrá a la venta el 1 de marzo a través de Warp Records. El disco, que contendrá 12 temas, es el segundo que publica el artista, cuyo nombre real es Tom Jenkinson, tras su regreso en 2020 después de casi cinco años de ausencia.

Como adelanto, Squarepusher ha compartido el sencillo Wendorlan, una pieza de ritmo frenético y sonidos sintéticos que viene acompañada de un vídeo realizado por el propio Jenkinson con un osciloscopio. Según ha explicado, el vídeo se grabó en una sola toma “usando un procesamiento personalizado para generar la señal XY a partir de componentes del audio de la pista y datos de control”.

En un comunicado, Squarepusher ha hablado sobre el contexto en el que creó el álbum, marcado por el confinamiento de 2020. “Para mí, el confinamiento de 2020 siempre será un tiempo notable, en parte por la visceralidad de sus terrores, pero también por su novedoso, extraño y sublime silencio”, ha dicho. “Me brindó (y sin duda a otros afortunados solitarios) un respiro de las distracciones incesantes que pueden interponerse en el camino de cosas importantes como no hacer nada, o grabar música”.

Dostrotime es el sucesor de Be Up A Hello, el álbum que Squarepusher lanzó en 2020 y que le devolvió a sus raíces en la música electrónica de los años 90. Ese mismo año, también publicó un EP titulado Lamental, que también salió por Warp.

Ahora, os dejamos con el tracklist de este nuevo trabajo en ciernes:

1. ‘Arkteon 1’

2. ‘Enbounce’

3. ‘Wendorlan’

4. ‘Duneray’

5. ‘Kronmec’

6. ‘Arkteon 2’

7. ‘Holorform’

8. ‘Akkranen’

9. ‘Stromcor’

10. ‘Domelash’

11. ‘Heliobat’

12. ‘Arkteon 3’