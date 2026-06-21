Squirrel Flower confirma nuevo álbum: Say a Prayer to the Gods of Getting Going, su cuarto trabajo de estudio, llegará el 21 de agosto vía Polyvinyl Record Co. como continuación de Tomorrow’s Fire (2023). Lo acompaña el primer adelanto, «Reelin», publicado junto a su videoclip oficial.

El disco se grabó en directo en Door County (Wisconsin) y se terminó de pulir en Asheville (Carolina del Norte) bajo la producción de Alex Farrar (responsable de discos recientes de Wednesday, MJ Lenderman y Waxahatchee). En las sesiones repiten Dave Hartley (The War on Drugs) y Seth Kauffman (Angel Olsen), que ya tocaron en Tomorrow’s Fire, junto a nuevas incorporaciones como Dimitri Giannopoulos (Horse Jumper of Love) y Clay Frankel (Twin Peaks).

Sobre «Reelin», Williams explica: «Esta canción es mi oda al tira y afloja entre la vida doméstica y el desmoronarse: marcharse y que te vuelvan a atrapar, una y otra vez». La letra nació, según la artista, de una factura atrasada de un peaje en Kansas.

Tracklist de Say a Prayer to the Gods of Getting Going

«Say a Prayer to the Gods of Getting Going» «Cleveland» «Not Me» «Helicopters» «Highway Woman» «Reelin» «Foot Thick Ice» «Sick Tooth» «Fought a Hornet» «Surfing USA» «Weightless, Untethered»

Squirrel Flower: postales sonoras de la carretera americana

Squirrel Flower nace en 2015 como el alter ego de Ella Williams, un mote que se inventó de niña. Tras un par de EPs autoeditados firmó con Polyvinyl para su debut, I Was Born Swimming (2020), recibido como una de las óperas primas más íntimas de su generación. Planet (i) (2021) y Tomorrow’s Fire (2023) profundizaron en esa mirada personal y trajeron a bordo a Hartley y Kauffman, la misma tripulación que regresa ahora para cerrar el círculo en su cuarto álbum.

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