St. Vincent anuncia nuevo álbum con colaboraciones estelares

La aclamada artista St. Vincent ha anunciado su regreso con un nuevo álbum titulado All Born Screaming, que se lanzará el 26 de abril a través de Virgin Music Group. Este trabajo marca la primera vez que Annie Clark produce un disco de St. Vincent, con Cian Riordan encargado de la mezcla. El álbum cuenta con colaboraciones de renombrados músicos como Dave Grohl, Cate Le Bon, Justin Meldal-Johnsen, Josh Freese, Stella Mogzawa, Rachel Eckroth, Mark Guiliana y David Ralicke.

El sencillo principal, Broken Man, viene acompañado de un video dirigido por el artista Alex Da Corte. Clark compartió en un comunicado de prensa: “Hay algunos lugares, emocionalmente, a los que solo puedes llegar tomando el largo camino hacia el bosque solo, para descubrir lo que realmente está diciendo tu corazón. Suena real porque es real”.

All Born Screaming promete ser una exploración introspectiva y audaz, con una lista de canciones que incluye temas como Hell Is Near y Sweetest Fruit. Descubre este nuevo trabajo y su tracklist a continuación:

01 Hell Is Near

02 Reckless

03 Broken Man

04 Flea

05 Big Time Nothing

06 Violent Times

07 The Power’s Out

08 Sweetest Fruit

09 So Many Planets

10 All Born Screaming [ft. Cate Le Bon]