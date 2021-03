St. Vincent anuncia nuevo single “Pay Your Way In Pain”

Fue la pasada semana cuando pudimos encontrar diferentes carteles publicitarios en las calles donde se promocionaba el nuevo álbum Daddy’s Home de Annie Clark, más conocida como St.Vincent, con la posible fecha de lanzamiento el 14 de mayo.

Ha sido esta semana, el 2 de marzo cuando la cantautora y multiinstrumentalista estadounidense ha lanzado un teaser y anunciando su nuevo single Pay Your Way In Pain. Clark compartió un clip cinematográfico en su perfil de redes sociales donde se la ve corriendo persiguiendo el sonido de un teléfono. Lo encuentra, lo coge y responde “¿Hola?”, una voz profunda responde “Hola, Annie”. Más tarde aparece un número de teléfono donde al final se lee PAPÁ y ¡LLAME AHORA!.

Clark marca el número y dice “Hola” varias veces, es la misma voz profunda la que se empieza a escuchar que narra el regreso de la artista a la música como si de un avance de película se tratase. “Ella ha vuelto”, comienza la voz, “en un nuevo papel como nunca antes has visto aquí. Con el nuevo single, Pay Your Way In Pain. Nadie lo esperaba, nadie lo creía y nadie podía detenerlo”.

Recientemente, la artista hablaba sobre su nuevo álbum Daddy’s Home en una entrevista “Yo diría que es el sonido de estar en el centro de Nueva York, 1973. En retrospectiva, me di cuenta de que el álbum y la gira de ‘Masseduction’ eran increíblemente estrictos, ya sea que fueran los atuendos que llevaba los que literalmente me limitaban, que el espectáculo era ajustado y la música angular y rígida. Cuando terminé eso, estaba como ‘oh, solo quiero cosas que sean fluidas y onduladas y quiero que esta música se vea como una película de Cassavetes’”.