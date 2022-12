St. Vincent anuncia un nuevo podcast sobre la historia del rock

St. Vincent, la artista detrás de éxitos como Pay Your Way in Pain y Daddy’s Home, se ha unido a Audible y Double Elvis para presentar un nuevo podcast titulado History Listen: Rock. Este programa ofrecerá una mirada detallada a los momentos clave que formaron movimientos legendarios dentro del género del rock.

En este podcast, que se se estrenará el jueves 12 de enero de 2023, St. Vincent destacará a artistas como Big Mama Thornton, Sex Pistols, Bad Brains, Jimi Hendrix y Patti Smith, entre otros. El proyecto está diseñado para tanto para «adeptos a la música como para aquellos que disfrutan de ella de manera casual».

«Ha sido muy divertido volver a la historia del rock y recordar a algunos de mis artistas favoritos y canciones, incluyendo un montón que no reciben el reconocimiento que merecen», dijo St. Vincent en un comunicado. «Cuando lo pones todo junto, puedes ver cómo la historia se repite y ecoa a través de las generaciones, cómo la música conecta el pasado con el presente, artista con artista. Y algunas de estas historias son absolutamente locas».

St. Vincent siempre ha sido conocida por su sonido único y su habilidad para fusionar géneros, y esperamos que esto se refleje en su nuevo podcast. Si eres un fanático del rock o simplemente quieres conocer más sobre la historia del género, no te pierdas History Listen: Rock cuando se estrene el próximo año. Mientras tanto, disfruta de la música de St. Vincent y mantente atento a más detalles sobre este emocionante nuevo proyecto.

Sobre St. Vincent

Anne Erin Clark (nacida el 28 de septiembre de 1982), conocida profesionalmente como St. Vincent, es una cantante y compositora estadounidense que comenzó su carrera musical como miembro de Polyphonic Spree. También fue miembro de la banda de gira de Sufjan Stevens, antes de formar su propia banda en 2006.

Su álbum debut es Marry Me (2007), seguido de Actor (2009), Strange Mercy (2011), St. Vincent (2014) y Masseduction (2017). Lanzó un álbum colaborativo con David Byrne en el 2012 titulado Love This Giant. St. Vincent contribuyó con los coros de Swans en su álbum de 2014 To Be Kind. Su cuarto álbum en solitario, St. Vincent, fue publicado ese mismo año y nombrado álbum del año por diversos medios de comunicación de prestigio. El álbum le valió un Grammy al Mejor Álbum Alternativo, el primer de su carrera y que le convirtió en la primera artista solista en 20 años en ganarlo en esa categoría.

Fuente: Primavera Sound

Discografía de St. Vincent

Marry Me (2007)

Actor (2009)

Strange Mercy (2011)

Love This Giant (with David Byrne) (2012)

St. Vincent (2014)

Masseduction (2017)

Daddy's Home (2021)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda de la banda y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!