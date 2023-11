Starsailor anuncia nuevo álbum para 2024 y gira por el Reino Unido

La banda británica Starsailor ha anunciado una gira por el Reino Unido para la primavera de 2024, coincidiendo con el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, titulado Where The Wild Things Grow. El disco saldrá a la venta el 22 de marzo, el mismo día que dará comienzo la gira en el Par Hall de Warrington. Las entradas se pondrán a la venta el viernes 24 de noviembre a las 10 de la mañana, hora local, y se podrán adquirir a través de la página web oficial de la banda.

Where The Wild Things Grow es el primer álbum de Starsailor desde All This Life, publicado en 2017. El cantante James Walsh ha declarado que el nuevo trabajo es una mezcla de rock, folk y pop, inspirado por la naturaleza y la infancia. El primer sencillo, que comparte título con el álbum, ya está disponible en las plataformas digitales y ha recibido buenas críticas de los fans y la prensa especializada.

¿Te ilusiona el retorno de esta ya clásica banda?