Stella Donnelly regresa con nuevo sello y un doble sencillo que cautiva

La cantautora australiana Stella Donnelly está de vuelta, y lo hace con fuerza tras firmar con Dot Dash Recordings. Tras un periodo de pausa para reconectar con su música, la artista de Walyalup/Fremantle lanza el doble sencillo Baths/Standing Ovation, su primera música nueva desde su álbum Flood de 2022. Este lanzamiento, disponible a través de Dot Dash Recordings/Remote Control Records, marca un reinicio creativo, personal y profesional para Donnelly, quien expresó su entusiasmo por encontrar un equipo que le da libertad para explorar esta nueva etapa.

Baths destaca por su honestidad cruda, con una melodía nacida mientras Donnelly nadaba en las piscinas de Brunswick, inspirada por el zumbido del filtro de agua. La canción, acompañada de un vídeo, muestra su habilidad para transformar lo cotidiano en poesía sonora. Por otro lado, Standing Ovation aporta un toque juguetón, con guitarras que crecen en intensidad, según describe Our Culture. Ambas canciones reflejan un enfoque introspectivo tras un tiempo de reflexión.

Conocida por éxitos como Boys Will Be Boys y su debut Beware of the Dogs, Donnelly sigue siendo una voz poderosa en el indie rock, combinando vulnerabilidad y agudeza lírica. Este doble sencillo, disponible desde el 5 de agosto de 2025, promete ser el inicio de un capítulo vibrante para la artista. Escúchalas y déjate llevar por su magia.

Stella Donnelly: la voz australiana que conquista con sinceridad

Stella Donnelly, originaria de Walyalup/Fremantle, Australia, irrumpió en la escena musical en 2017 con su EP Thrush Metal, un debut que capturó corazones con su mezcla de folk-pop y letras mordaces. Su sencillo Boys Will Be Boys se convirtió en un himno, abordando temas como el abuso y el patriarcado con una vulnerabilidad que golpea fuerte. Con un estilo que combina humor, introspección y crítica social, Donnelly se ganó elogios de medios como Pitchfork y NME. Su ascenso continuó con actuaciones en festivales como SXSW y una gira internacional, consolidándola como una figura clave del indie australiano. Su habilidad para transformar experiencias personales en canciones universales le ha valido un lugar en el corazón de fans y críticos por igual.

En 2019, lanzó su aclamado álbum debut Beware of the Dogs, un trabajo que explora desde el amor hasta las desigualdades sociales con canciones como Old Man y Tricks. El disco, producido por Dean Tuza, recibió nominaciones a premios como el ARIA y fue destacado por Rolling Stone por su frescura. En 2022, Donnelly regresó con Flood, un álbum más experimental que refleja su evolución, con tracks como Lungs mostrando una madurez sonora. Ahora, con su reciente fichaje por Dot Dash Recordings y el doble sencillo Baths/Standing Ovation (2025), Donnelly sigue demostrando por qué es una de las voces más auténticas y cautivadoras de su generación.

