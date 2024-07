Stephen Malkmus y su nueva aventura musical: The Hard Quartet

Stephen Malkmus, conocido por su liderazgo en bandas como Pavement y Stephen Malkmus and the Jicks, ha lanzado un nuevo proyecto llamado The Hard Quartet. Este grupo está compuesto por Malkmus, Emmett Kelly, Matt Sweeney y Jim White. Malkmus, Kelly y Sweeney se encargan de las voces y tocan la guitarra y el bajo, mientras que White también canta y es el baterista del grupo.

Emmett Kelly es el líder de The Cairo Gang y ha colaborado con artistas como Bonnie “Prince” Billy y Angel Olsen, mientras que Matt Sweeney es conocido por su participación en Zwan y Chavez, y ya había colaborado en el álbum en solitario de Malkmus, Traditional Techniques, en 2020. Por su parte, Jim White es cofundador de Dirty Three, quienes lanzaron recientemente su nuevo álbum Love Changes Everything.

¿Qué esperáis de esta nueva formación?