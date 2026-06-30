Este lunes 30 de junio, New Order publicaba en sus redes sociales un comunicado de apenas dos frases que, sin embargo, tiene una envergadura enorme para cualquiera que haya seguido la trayectoria del grupo de Mánchester: Stephen Morris y Gillian Gilbert, dos de los miembros fundacionales de la banda, no volverán a actuar con New Order «en un futuro próximo» por razones de salud personal.

El texto oficial es tan directo como inquietante: «Por razones de salud personal, Stephen y Gillian no estarán de gira en el futuro próximo y no se unirán a este concierto. Bernard, Phil y Tom lamentan mucho que Stephen y Gillian no puedan acompañarnos esta vez, pero desafortunadamente las circunstancias lo hacen imposible.» Sin diagnósticos, sin plazos, sin promesas. Solo la certeza de una ausencia indefinida.

Morris y Gilbert se ausentan del Festival Fauna Primavera

La noticia se ha hecho pública en relación con la próxima actuación de New Order en el Festival Fauna Primavera de Santiago de Chile (ciudad que la banda visitaba desde hace siete años), prevista para los días 26 al 28 de noviembre de 2026. El concierto seguirá adelante, pero con una formación inédita: Bernard Sumner como único miembro original en el escenario, acompañado de Phil Cunningham (guitarra y teclados, en el grupo desde 2001) y Tom Chapman (bajo, integrante desde 2007). Quién cubrirá la batería de Morris en esta y en las próximas actuaciones es, a día de hoy, un misterio sin resolver.

La noticia llega después del anuncio de Eternal (Live), la gran caja de grabaciones en directo de Joy Division, que devolvió la atención al origen de toda esta historia musical mancuniana. Para los fans de New Order, esta es, sin duda, la peor noticia que han recibido en mucho tiempo.

El Rock and Roll Hall of Fame y la incógnita de noviembre

El momento elegido para el anuncio añade una capa adicional de inquietud. New Order y su predecesora Joy Division serán incluidas en el Rock and Roll Hall of Fame el próximo 14 de noviembre de 2026, una ceremonia que ya prometía ser complicada de por sí. Peter Hook, el bajista que abandonó el grupo en 2007 y que ha mantenido desde entonces un largo y amargo enfrentamiento con sus excompañeros, ha confirmado que asistirá a la gala… pero no junto al resto de la banda.

Con Morris y Gilbert alejados de los escenarios por motivos de salud, la pregunta sobre quién representará a New Order en esa noche histórica se vuelve aún más opaca. El propio Hook, en una reciente aparición en el canal de YouTube Rock Daydream Nation, ya había dejado caer que había oído que «Barney está girando con New Order en solitario este año, porque Stephen y Gillian se han ido». Una versión que, a la luz del comunicado oficial, resulta mucho menos especulativa de lo que parecía.

Stephen Morris y Gillian Gilbert: la arquitectura de un sonido

Para entender el calado de esta noticia, hay que remontarse al origen. Stephen Morris (68 años) fue el batería de Joy Division junto a Bernard Sumner, Peter Hook e Ian Curtis, y fue uno de los artífices de la transformación del grupo en New Order tras la muerte de Curtis en 1980. Su estilo rítmico, a la vez mecánico y orgánico, fue uno de los elementos clave en la transición del post-punk a la electrónica de baile que convertiría a New Order en una de las bandas más influyentes de los ochenta y noventa.

Gillian Gilbert (65 años) se incorporó al grupo poco después de su formación, aportando ese entramado de sintetizadores y guitarras que define álbumes como Power, Corruption & Lies, Brotherhood o Technique. Pareja sentimental y artística, Morris y Gilbert están casados desde 1994 y comparten también el proyecto paralelo The Other Two, con quien publicaron The Other Two & You (1993) y Super Highways (1999). Cuando Gilbert no pudo girar a principios de los años 2000, fue cuando Cunningham se incorporó al grupo como refuerzo; ella regresó en 2011, y desde entonces ambos habían formado parte constante de la formación en directo.

New Order: hacia lo desconocido

Nunca en la era post-2011 de New Order el peso de la incertidumbre había sido tan grande. La actividad en directo del grupo ya se había reducido considerablemente en los últimos años (solo tres actuaciones en 2024 y nueve en 2025), y con Morris y Gilbert fuera de los escenarios, Bernard Sumner queda como el único puente vivo entre los orígenes de Joy Division y el presente de la banda.

En el terreno discográfico, la actualidad de New Order pasa por The Best & The Rest Of New Order, una colección remasterizada que reúne sus grandes singles junto a remixes raros y material inédito, prevista para el 17 de julio de 2026. Puedes repasar su historia musical en nuestra selección de los 5 mejores discos de estudio de New Order. Desde CrazyMinds mandamos todo nuestro ánimo a Stephen y a Gillian, y esperamos que pronto haya buenas noticias sobre su salud.

¿Crees que New Order puede seguir siendo New Order con Bernard Sumner como único miembro original? ¿O esta ausencia marca el fin de una era irrepetible? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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