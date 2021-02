Stereolab pone fecha a la cuarta entrega de la serie “Switched On” y comparte adelanto

Stereolab publican “Household Names”, nuevo single extraído de próximo álbum Electrically Possessed [Switched On Volume 4], cuarta entrega de la serie de compilaciones titulada Switched On. Esta nueva entrega verá la luz el 26 de febrero a través de Warp Records y Duophonic UHF Disks.



Siguiendo el primer volumen lanzado en 1992, Refried Ectoplasm en 1995 y Aluminum Tunes en 1998, el esperad9 cuarto volumen se extiende desde 1999 hasta 2008 en la historia de Stereolab y recopila 3 LPs de material remasterizado procedente de las cintas originales y supervisado por la banda. Cuenta con todas las pistas del agotado y buscado mini-álbum The First Of The Microbe Hunters, compilation tracks, trabajos para instalaciones artísticas y un par de tomas inéditos de las sesiones de grabación de Mars Audiac Quintet y Dots And Loops.



Household Names fue publicado por primera vez en 2000 en The First Of The Microbe Hunters. Sobre la cancion, Tim Gane explica: “Durante un descanso de dos semanas en la gira de presentación del LP ‘Cobra and Phases Group’, decidimos entrar en Blackwing Studios para grabar un montón de canciones al estilo antiguo y publicar el primer mini álbum doble del mundo: ‘First Of The Microbe Hunters’. ‘Household Names’ fue una de las 3 canciones que escribimos el primer día. El tema tiene una parte vocal encantadora y excelentes arreglos de teclado cortesía de Sean O’Hagan. Tocamos prácticamente como una banda y, a diferencia de los dos LPs anteriores, no usamos ningún ordenador”.

Escúchalo a continuación o a través de este enlace:

STEREOLAB – HOUSEHOLD NAMES