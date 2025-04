Stereolab regresa con fuerza: Anuncian su primer álbum en 15 años y estrenan “Aerial Troubles”

Stereolab ha regresado con una noticia que hará vibrar a sus fans: su primer álbum en 15 años, Instant Holograms on Metal Film, verá la luz el 23 de mayo de 2025 a través de Duophonic UHF Disks y Warp Records. Para calentar motores, la banda ha compartido Aerial Troubles, un primer sencillo hipnótico y groovy que ya está causando sensación.

El anuncio, que llegó el 8 de abril de 2025, viene acompañado de colaboraciones estelares con artistas como Cooper Crain, Rob Frye, Ben LaMar Gay, Ric Elsworth, Holger Zapf, Marie Merlet y Molly Read, prometiendo un álbum lleno de creatividad y texturas sonoras únicas. El video de Aerial Troubles, dirigido por Laurent Askienazy, ya está disponible y captura perfectamente la esencia innovadora de la banda.

Pero la emoción no termina ahí. Antes del anuncio oficial, Stereolab sorprendió a sus seguidores enviando paquetes misteriosos con vinilos que incluían un fragmento de Aerial Troubles y rompecabezas de palabras con pistas como «álbum» y «melodías». Estos envíos, reportados por fans en plataformas como Reddit y discutidos en redes sociales, generaron una ola de especulaciones que culminaron en la confirmación del proyecto.

Además, Stereolab ha anunciado una gira mundial que comenzará el 25 de mayo de 2025, una noticia que ha emocionado a los fans de todo el mundo.

Los reservas del álbum ya están disponibles en las plataformas de Warp Records y Duophonic UHF Disks, y el video de Aerial Troubles está llamando la atención con su estética única. ¿Listos para sumergiros en este regreso triunfal? Stereolab no solo está de vuelta, sino que lo hace con una fuerza renovada que promete ser inolvidable.

Stereolab: Una odisea sonira de innovación y nostalgia

Desde su formación en 1990 en Londres por la pareja creativa Tim Gane y Lætitia Sadier, Stereolab se ha convertido en un pilar fundamental del rock experimental y el post-rock. Con una fusión única de krautrock, lounge pop y electrónica, la banda ha dejado una huella indeleble en la música alternativa. Su discografía, rica y diversa, refleja una constante evolución sin perder su esencia distintiva.

El álbum debut de Stereolab, Switched On, llegó en 1992 y marcó el inicio de su exploración sonora con temas como Super-Electric. Álbumes como Transient Random-Noise Bursts with Announcements (1993) y Mars Audiac Quintet (1994) consolidaron su reputación, combinando melodías hipnóticas con letras críticas y experimentales. En 1996, Emperor Tomato Ketchup fue aclamado por su ambición y tracks como Cybele’s Reverie, mientras que Dots and Loops (1997) incorporó influencias electrónicas que anticiparon tendencias futuras.

A lo largo de los años, Stereolab lanzó obras maestras como Cobra and Phases Group Play Voltage in the Milky Night (1999) y Sound-Dust (2001), antes de tomarse un descanso en 2009 tras Chemical Chords. Su regreso en 2019 con Pulse of the Early Brain (Switched On Volume 5) reavivó el interés, recopilando rarezas y demostrando su legado.

Según nos recuerda su página oficial, la banda ha vendido millones de discos y ha influido en generaciones, con giras que abarcan desde pequeños clubes hasta festivales masivos. Su reciente anuncio de Instant Holograms on Metal Film para 2025, junto con Aerial Troubles, confirma que Stereolab sigue siendo una gran banda a tener en cuenta.

