Stereophonics celebrará su 25° aniversario con un nuevo disco y ya tenemos el primer adelanto

Título del nuevo disco: Oochya!

Artista: Stereophonics

Fecha de publicación: 4 de marzo

Más datos: La banda celebrará su 25° aniversario con este lanzamiento, el primero desde Kind en 2019. El plan era inicialmente publicar un recopilatorio celebrando 25 años desde que su primer single titulado Looks Like Chaplin en 1996, pero finalmente se metieron al estudio y, en solo siete días, la banda liderada por Kelly Jones grabó su duodécimo trabajo con sus productores habituales Jim Lowe y George Drakoulias.

¿Tenemos single de adelanto? Sí, se llama Hanging On Your Hinges.

Sobre la canción: En una entrevista con NME, el líder de la banda, Kelly Jones, ha afirmado que este primer adelanto “se grabó por primera vez durante las sesiones de Kind, pero no encajaba con ese registro. Es una canción muy estimulante y divertida que te golpea en la cara y queríamos volver con una canción de este tipo”.

¿Dónde puedo escucharla? En plataformas digitales como Apple Music o Spotify a través de este enlace.

¿Hay videoclip? Ya podemos disfrutar de un lyric vídeo animado e irnos haciendo con esta nueva canción.

¿Hay tracklist disponible? Sí, este nuevo trabajo estará formado por las siguientes 15 canciones:

1. ‘Hanging On Your Hinges’

2. ‘Forever’

3. ‘When You See It’

4. ‘Do Ya Feel My Love’

5. ‘Right Place Right Time’

6. ‘Close Enough To Drive Home’

7. ‘Leave The Light On’

8. ‘Running Round My Brain’

9. ‘Every Dog Has Its Day’

10. ‘You’re My Soul’

11. ‘All I Have Is You’

12. ‘Made A Mess Of Me’

13. ‘Seen That Look Before’

14. ‘Don’t Know What Ya Got’

15. ‘Jack In A Box’