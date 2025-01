Stereophonics presenta «Make ‘em Laugh, Make ‘em Cry, Make ‘em Wait»: un viaje emocional a través de la música

El legendario grupo británico Stereophonics ha anunciado el lanzamiento de su decimotercer álbum de estudio, Make ‘em Laugh, Make ‘em Cry, Make ‘em Wait, que verá la luz el próximo 25 de abril bajo el sello EMI. Este nuevo trabajo llega como sucesor de Oochya! de 2022 y ya está disponible para reserva.

Como adelanto, la banda ha compartido el sencillo There’s Always Gonna Be Something, una canción que, según el vocalista Kelly Jones, describe «la inquietud en la incertidumbre, luchando por llegar a la aceptación. Una parte dentro de todos nosotros». La portada del álbum también tiene una historia interesante. Jones se inspiró en una pintura de la fallecida artista franco-estadounidense Louise Bourgeois titulada ART IS A GUARANTY OF SANITY. La simplicidad y el mensaje de la obra le inspiró profundamente, llevándolo a crear una portada en tonos rosados que simboliza la sanación mental a través del arte.

Además del lanzamiento del álbum, Stereophonics ha anunciado una gira por el Reino Unido e Irlanda, que culminará con un gran concierto en el Principality Stadium de Cardiff. También encabezarán el Isle Of Wight Festival junto a Justin Timberlake y Sting.

Stereophonics: Dos décadas de éxitos y evolución musical

Los galeses Stereophonics, liderados por el carismático Kelly Jones, debutaron en 1997 con el álbum Word Gets Around, que rápidamente captó la atención del público y la crítica. Su segundo álbum, Performance and Cocktails (1999), consolidó su éxito con éxitos como The Bartender and the Thief y Just Looking.

A lo largo de los años, Stereophonics ha demostrado una notable capacidad para evolucionar y adaptarse a las tendencias musicales sin perder su esencia. Álbumes como Just Enough Education to Perform (2001) y You Gotta Go There to Come Back (2003) mostraron una madurez en su sonido y letras, mientras que Language. Sex. Violence. Other? (2005) y Pull the Pin (2007) exploraron territorios más oscuros y experimentales.

El éxito de la banda continuó con discos como Keep the Village Alive (2015) y Scream Above the Sounds (2017), que reflejan su habilidad para mantenerse relevantes en una industria en constante cambio. Su álbum más reciente, Oochya! (2022), es una prueba más de su longevidad y creatividad.

Con más de dos décadas de carrera, Stereophonics sigue siendo una fuerza a tener en cuenta en la música rock, ofreciendo a sus fans una mezcla única de nostalgia y frescura y su próximo álbum, Make ‘em Laugh, Make ‘em Cry, Make ‘em Wait, promete ser otro capítulo emocionante en su trayectoria.

