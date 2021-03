Steve Miller Band rescata su mítico concierto de 1977 en un álbum inédito llamado “Breaking Ground”

Los años 50 fueron la fundamentación de la gran revolución que vendría después durante las décadas de los 60 y 70. Como consecuencia de ambas, la sociedad quedó completamente sacudida por infinidad de propuestas que dieron un sentido diferente al lifesyle de la época, sobre todo teniendo en cuenta que las inercias heredadas de la posguerra y de los conflictos derivados de la Guerra Fría seguían activos y dominantes.

La sociedad estaba sumida en el hastío y la disconformidad, y la juventud emergió como una gran ola que exigía nuevas actitudes y convulsivos cambios urgentes. La música y la cultura facilitaron el camino hacia esa gran revolución social, hasta tal punto que el mundo fue otro a partir de entonces. Infinidad de grupos musicales y movimientos culturales se entremezclaron dando lugar a un modo distinto de ver la vida, la música y la cultura. Al mismo tiempo esta transformación ofreció al mundo una pauta universal de valores distintos.

Steve Miller Band fue una de esas bandas que emergió con gran ímpetu de esa gran movida de transformación e innovaciones. A pesar de sus 55 años de existencia (origen en 1966), la mítica banda resurge ahora con un nuevo disco que, desde su pasado, da a entender que la buena música no entiende ni de tiempos ni de espacios.

Y es que hay cosas que deben permanecer reservadas para resurgir de nuevo en el momento idóneo. Según palabras del propio Miller, el nuevo disco, llamado Breaking Ground, aparece en este momento ideal, justificando así su demoledor título, que traducido al castellano, vendría a ser: rompiendo el suelo. Se trata quizás de un juego de palabras que busca definir el éxito y la potencia de la banda sobre el escenario, pero no cabe duda que, teniendo en cuenta como está el mundo, la frase también podría aplicarse como una metáfora para describir las amenazas que están rompiendo la tierra. La imaginación no tiene limite.

El nuevo álbum de Steve Miller Band reaparece desde el pasado para recordar irónicamente que la formación todavía puede romper el suelo. El propio Steve Miller ha sido claro al respecto: “Esta entrega recoge el concierto que dimos el 3 de agosto de 1977 en el Cap Center de Landover, Maryland (E.E.U.U). Captura el momento cumbre de la formación gracias a éxitos como The Joker, Fly Like An Eagle y el álbum Book of Dreams. Decidimos llamar así el álbum porque eso era exactamente lo que estábamos haciendo en aquellos momentos: romper el suelo.

El álbum saldrá a la venta el 14 de mayo del presente año gracias al sello Sailor / Capitol / UMe y bajo distintos formatos sonoros:digital, CD y vinilo de dos LP. Además, se lanzará un video del concierto en Amazon Prime como parte de su Colección Coda. El disco ha sido masterizado por Miller y su veterano ingeniero de audio, Kent Hertz.

Breaking Ground incluye, asimismo, notas del periodista musical David Fricke, quien comentó: “Es un disco que recoge un concierto de la banda dentro de una encrucijada perfecta de celo psicodélico, rock progresivo y popcraft, sin dejar de lado su fidelidad por el blues y el rock”.

Recordemos que Steve Miller Band ha ganado numerosos premios como formación, y ha situado muchos de sus temas y álbumes en las primeras posiciones internacionales. Por ejemplo, Greatest Hits 74-78 de Steve Miller Band está en el top 40 de los discos más vendidos de todos los tiempos según la RIAA. Sus últimos trabajos de estudio fueron Let Your Hair Down (2011) y Bingo! (2020), ambos muy recomendables para todos los buenos amantes del blues y del rock de altos vuelos. Sin duda, Steve Miller Band es una de esas bandas que permanecen magistralmente incombustibles con el paso del tiempo. Quedáis advertidos.

Miembros de Steve Miller Band:

Steve Miller – Guitarra, armónica y voces principales

Norton Buffalo – Armónica y voces de fondo

Lonnie Turner – Bajo

Gary Mallaber – Batería

David Denny – Guitarra y voces de fondo

Greg Douglass – Guitarra

Byron Allred – Teclados

Playlist del album:

Living In The U.S.A.

Space Cowboy

Shu Ba Da Du Ma Ma Ma Ma

Come On In My Kitchen

Wild Mountain Honey

The Window/Winter Time

The Stake

Mercury Blues

Serenade

Take The Money And Run

Jet Airliner

Space Intro

Fly Like An Eagle

Rock’n Me

The Joker

Seasons

So Long Blues