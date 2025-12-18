Steven Drozd confirma su salida de The Flaming Lips tras más de tres décadas de música psicodélica

La semana (y el año) va llegando a su fin y hoy nos hemos sorprendido con una inesperada noticia: Steven Drozd, multiinstrumentista y principal compositor de The Flaming Lips, ha confirmado que ya no forma parte de la banda. La revelación llegó de manera informal en una respuesta a un fan en Threads, posteriormente eliminada, donde Drozd escribió: “They’re done with me – but we’re not talking about it. So yes I’m moving on”. Aunque el comentario parecía casi confidencial, medios como NME o Consequence han verificado la información, subrayando que Drozd llevaba meses ausente de los conciertos, con AJ Slaughter ocupando su lugar en directo.

La salida de Drozd marca el fin de una era para una banda que, desde su formación en Oklahoma en 1983, se ha convertido en referente del rock psicodélico y experimental. Drozd se unió en 1991 como batería, pero pronto se transformó en el motor creativo junto a Wayne Coyne, aportando arreglos, melodías y una sensibilidad pop que definieron discos clave como The Soft Bulletin (1999) y Yoshimi Battles the Pink Robots (2002). Su ausencia deja un vacío difícil de llenar, pues su papel iba mucho más allá de tocar instrumentos: era el arquitecto sonoro de buena parte del repertorio moderno de la banda.

La noticia ha generado especulación sobre el futuro de The Flaming Lips, que recientemente celebraron el 20º aniversario de Yoshimi Battles the Pink Robots con una gira especial. Sin Drozd, la incógnita es si Coyne y compañía podrán mantener la misma energía creativa o si el grupo entrará en una nueva etapa con un sonido distinto. Lo cierto es que la salida de uno de sus pilares históricos obliga a replantear la identidad de una banda que siempre se ha caracterizado por reinventarse.

La carrera de Steven Drozd y el legado de The Flaming Lips

Hablar de Steven Drozd es hablar de la evolución moderna de The Flaming Lips. Desde su incorporación en 1991, Drozd pasó de ser el batería a convertirse en multiinstrumentista y compositor central. Su versatilidad permitió que la banda explorara territorios sonoros que iban del noise rock inicial al pop psicodélico y las atmósferas orquestales. En discos como Clouds Taste Metallic (1995), Drozd ya mostraba su capacidad para crear texturas complejas, pero fue con The Soft Bulletin donde su influencia se consolidó: un álbum considerado por muchos críticos, incluidos Pitchfork y Rolling Stone, como uno de los más importantes del rock alternativo de los noventa.

La discografía de la banda bajo la batuta creativa de Drozd es extensa y variada. Tras el éxito de Yoshimi Battles the Pink Robots, con himnos como Do You Realize??, el grupo continuó experimentando con At War with the Mystics (2006) y Embryonic (2009), donde Drozd exploró sonidos más oscuros y electrónicos. En la década de 2010, su inquietud musical llevó a proyectos arriesgados como The Terror (2013) y colaboraciones con artistas diversos, desde Miley Cyrus en Miley Cyrus & Her Dead Petz hasta reinterpretaciones completas de discos clásicos como Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Cada paso mostraba la capacidad de Drozd para expandir los límites del rock psicodélico sin perder la esencia emocional que caracteriza a la banda.

Hoy, con su salida confirmada, queda claro que el legado de Drozd dentro de The Flaming Lips es monumental. No solo ayudó a definir el sonido que llevó al grupo a ganar un Grammy en 2007, sino que también es reconocido como uno de los grandes arquitectos del sonido alternativo contemporáneo.

