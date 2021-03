Steven Wilson aplaza su gira indefinidamente

Steven Wilson, como otros muchos artistas internacionales, se ha visto forzado a postergar su gira a fechas futuras. En este caso, según anuncia el propio artista, no hay fecha.

¿A qué se debe este giro radical? Además de la pandemia, la distancia social y la dificultad para viajar; alega que tiene previsión de lanzar dos trabajos nuevos. Estos dos nuevos álbumes, pensados para 2022 y 2023, le ayudarían a plantear una gira a futuro. En resumen, prefiere centrarse en la producción de estos proyectos en vez de girar en un mundo incierto.

Como bien comenta el propio Steven en las redes sociales, para un artista que actúa en solitario supone un desembolso previo organizar una gira y no ve viable que se puedan celebrar estos conciertos ni en Reino Unido ni en Europa.

Aquí podéis leer el comunicado al completo que ha ofrecido él mismo. Por otro lado, la promotora Madness Live! y dado que se trata de una cancelación definitiva, reembolsará las entradas a los compradores.

Buenas noticias para el futuro de Steven Wilson

No obstante, hay buenas noticias en torno al artista británico. No podemos negar la maravilla de disco que es en sí The Future Bites, el cual reseñamos en su momento y que supone un giro vertiginoso en el sonido del ex líder de Porcupine Tree. En base a este nuevo trabajo, había una imperante necesidad de verle en directo.

Según el comunicado oficial, está trabajando en un libro que verá la luz a finales de año además de lanzar nueva música que se quedó fuera de este último largo. A fin de cuentas, hasta estos pequeños detalles nos hacen felices.

Esperamos que más pronto que tarde Steven Wilson vuelva por aquí de gira, aunque a su favor diremos que nunca se olvida de España dada su sólida base de fans.