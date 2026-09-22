Steven Wilson anuncia REQUIEM FOR A VILLAGE, su noveno álbum de estudio. Llegará el 6 de noviembre a través de Fiction Records y lo adelanta con el tema que da título al disco, acompañado de un vídeo en directo, el primero de una serie llamada “Village Sessions”. Si The Overview (2025) exploraba las profundidades del espacio, este disco cierra el zoom hasta un rincón diminuto y sin mapa de las islas británicas.

Un pueblo fuera del tiempo, narrado desde dentro

El adelanto, también titulado “Requiem For A Village”, es una pieza dominada por el groove. Un riff de guitarra con ecos de King Crimson choca con una batería que alterna golpes contundentes y patrones nerviosos de raíz IDM. Guitarras y sintetizadores añaden texturas cambiantes mientras la canción se construye y se desmorona por capas, hasta sonar casi como la banda sonora de un apocalipsis inminente.

REQUIEM FOR A VILLAGE se instala en un reino hauntológico completamente desconectado de la modernidad. Es un lugar donde cuelgan cuadros de Stanley Spencer en la galería de arte local. Las historias de M.R. James y Algernon Blackwood ocupan las estanterías de la biblioteca pública. Y los niños juegan en la plaza del mercado como si fueran los protagonistas de Children Of The Stones. Es un giro deliberado: del vértigo cósmico de The Overview a la intimidad inquietante de un pueblo que no existe en ningún mapa.

Sin IA, sin corrección: la apuesta por lo imperfecto

Para construir ese mundo, Wilson descartó la inteligencia artificial y las tecnologías de corrección de estudio. Optó en su lugar por instrumentación orgánica, imperfecta cuando hacía falta. Dejó que los errores llevaran la música a sitios inesperados. «Quería volver a un tipo de música en la que se puedan escuchar las huellas dactilares metafóricas», explica el músico. «Redoblando la apuesta por los gestos humanos y los fallos que el software no puede crear». El proceso le llevó a tocar instrumentos que no domina, como el violín, el oboe o la batería. «Con una sensación de inocencia, viendo adónde me llevaba», cuenta Wilson. «Y adónde me llevó fue al pueblo».

David Tennant da voz a un pueblo escrito por Andy Partridge

La narración de REQUIEM FOR A VILLAGE está escrita por Andy Partridge, de XTC. La interpreta el actor David Tennant, conocido por “Doctor Who”, “Broadchurch” y “Rivals”. Junto a Wilson toca también el multiinstrumentista Randy McStine, colaborador habitual del músico. También participa el batería Russell Holzman, presente en los temas “Requiem For A Village”, “Now Departing”, “A Basket Of Bees” y “Wheel”. Completa el elenco la cantante Katherine Priddy, que pone voz a “Murmuration”.

Las doce canciones de “Requiem For A Village”

El disco tendrá doce canciones, con el tema título como segundo corte:

“Swirl In A Lark’s Eye”

“Requiem For A Village”

“The Same River Twice”

“Now Departing”

“Hiraeth”

“On Chapel Slope”

“Murmuration”

“Curcus Fingerprint”

“A Basket Of Bees”

“Great Green Map”

“Wheel”

“The Old God Is Buried”

Un DJ set benéfico y dos noches en el Royal Albert Hall

Antes de la publicación del disco, Wilson presentará el universo de REQUIEM FOR A VILLAGE con una sesión de DJ en The Social de Londres. Será el 22 de septiembre, con el nombre “Songs From The Village”. Repasará las referencias que inspiraron el disco: de Boards Of Canada y Demdike Stare a los ragas embrujados de Third Ear Band. También sonará la televisión infantil británica de los setenta. Todo lo recaudado irá a Here 2 Belong, una organización benéfica. Ayuda a jóvenes que han pasado por el sistema de acogida a dar el salto a la vida independiente.

El mes que viene, Wilson actuará además dos noches consecutivas en el Royal Albert Hall de Londres. Será el 28 y 29 de octubre, su séptima visita a la sala. Ambos conciertos tienen las entradas agotadas. Incluirán arreglos orquestales inéditos de The Overview y otros temas. Le acompañarán la Parallax Orchestra y el coro Sansara, dirigidos por Tom Richards.

Steven Wilson: treinta años redefiniendo el rock progresivo

Nacido en 1967, Steven Wilson fundó Porcupine Tree en 1987 como una salida a sus experimentos de estudio casero. Con el tiempo, la banda se convirtió en una de las más influyentes del rock progresivo moderno. Discos como “Fear Of A Blank Planet” (2007) y “The Incident” (2009) lo confirman. En paralelo desarrolló una carrera en solitario que arrancó con “Insurgentes” (2008). La ha seguido con títulos como “Hand. Cannot. Erase.” (2015), “To The Bone” (2017) o “The Harmony Codex” (2023). Suma seis nominaciones a los Grammy entre su trabajo con Porcupine Tree, Storm Corrosion y su carrera en solitario.

Wilson es también uno de los remezcladores más solicitados del rock clásico. Firma reinterpretaciones en audio espacial de discos de Tears For Fears, Chic, Ultravox, Suede, The Who o Van Morrison. The Overview (2025), su disco anterior, exploraba el vértigo del espacio profundo. REQUIEM FOR A VILLAGE cierra ahora el objetivo hasta un pueblo diminuto, imaginario, que existe fuera del tiempo.

▶ “Requiem For A Village” — Steven Wilson | 6 de noviembre de 2026 | Fiction Records

¿Qué os parece este giro de Steven Wilson hacia lo analógico y lo imperfecto? ¿Preferís el vértigo espacial de “The Overview” o el pueblo fuera del tiempo de “Requiem For A Village”?

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