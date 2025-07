Stevie Nicks y Lindsey Buckingham resucitan «Buckingham Nicks» tras 50 años

El icónico dúo Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, conocido por su legado en Fleetwood Mac, anunció el 23 de julio de 2025 la reedición de su único álbum como dupla, Buckingham Nicks, lanzado originalmente en 1973. Esta obra, que nunca había sido reeditada ni estaba disponible en plataformas digitales, llegará el 19 de septiembre a través de Rhino Records en vinilo, CD y formato digital, remasterizada desde las cintas analógicas originales. El single inicial, Crying in the Night, ya está disponible para streaming, marcando el primer lanzamiento digital del álbum. La noticia, anticipada por enigmáticas publicaciones en Instagram con letras de Frozen Love, desató entusiasmo entre los fans, quienes esperaban este relanzamiento desde hace décadas.

Grabado en Sound City, Los Ángeles, Buckingham Nicks fue un fracaso comercial en su momento, pero captó la atención de Mick Fleetwood, quien invitó a Buckingham a unirse a Fleetwood Mac en 1974, con la condición de incluir a Nicks. El álbum, con temas como Crystal (regrabado por Fleetwood Mac en 1975), refleja la química creativa de ambos, entonces pareja, en sus veintitantos años. Nicks comentó en las notas del relanzamiento, escritas por David Fricke, que la grabación fue “algo muy natural desde el principio”. A pesar de la controversia por la portada original, que Nicks criticó por su desnudez, se mantiene igual. La edición especial incluye 5,000 copias en vinilo y 2,000 con sencillos de 7 pulgadas. Aunque no se ha confirmado una gira, Nicks y Buckingham han expresado interés en presentarlo en directo.

Tracklist de Buckingham Nicks (2025 Remaster):

01 Crying in the Night (2025 Remaster)

02 Stephanie (2025 Remaster)

03 Without a Leg to Stand On (2025 Remaster)

04 Crystal (2025 Remaster)

05 Long Distance Winner (2025 Remaster)

06 Don’t Let Me Down Again (2025 Remaster)

07 Django 08 Races Are Run (2025 Remaster)

09 Lola (My Love) (2025 Remaster)

10 Frozen Love (2025 Remaster)

Stevie Nicks y Lindsey Buckingham: una química legendaria antes y con Fleetwood Mac

Stevie Nicks y Lindsey Buckingham comenzaron su viaje musical en 1966 al conocerse en el instituto Menlo-Atherton, California, y formar parte de la Fritz Rabyne Memorial Band. En 1973, como pareja y dúo, lanzaron Buckingham Nicks, su único álbum juntos, un flop comercial producido por Keith Olsen que, sin embargo, llamó la atención de Mick Fleetwood. Esto llevó a ambos a unirse a Fleetwood Mac en 1974, transformando la banda en un fenómeno global. Con Fleetwood Mac, su química creativa brilló en discos como Fleetwood Mac (1975) y Rumours (1977), donde temas como Dreams de Nicks y Go Your Own Way de Buckingham reflejaron su tumultuosa relación. Su influencia definió el sonido de la banda durante cuatro décadas, con Buckingham dejando el grupo en 1987 y regresando en 1996, aunque fue expulsado en 2018, generando controversia.

Como solista, Nicks lanzó ocho álbumes, comenzando con Bella Donna (1981), que incluye éxitos como Edge of Seventeen, consolidándola como ícono del rock. Buckingham grabó siete discos en solitario, como Law and Order (1981) y Seeds We Sow (2011), destacando su genialidad como compositor y guitarrista. Juntos, su único trabajo, Buckingham Nicks (1973), es un tesoro de culto con temas como Crystal. Aunque su relación personal y profesional ha sido turbulenta, su impacto en el rock es innegable, y la reedición de Buckingham Nicks en 2025 promete revivir su legado inicial.

