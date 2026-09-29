El 28 de septiembre de 1976 Stevie Wonder publicó Songs in the Key of Life. Cincuenta años después, el mismo día, ha vuelto a abrir el archivo con un nuevo EP que contiene cuatro canciones de aquellas sesiones que guardaba desde entonces, lanzadas por sorpresa y mezcladas por los ingenieros del disco original.

El detalle que mejor explica el gesto es la hora. El EP apareció en las plataformas a las 4:54 de la madrugada en la costa del Pacífico, el momento en que se cerraron las sesiones del álbum. Aquella noche el bajista Nathan Watts comentó la hora con una expresión (Fo’FiftyFo’, cuatro cincuenta y cuatro) que la banda adoptó como broma interna para dar por terminada cualquier grabación. Wonder ha tardado medio siglo en devolvérsela al calendario.

El nuevo EP: lo que sobró de un doble álbum sin fondo

La selección la firma el propio Wonder, no un departamento de catálogo, y eso pesa. Las cuatro canciones son de su autoría y producción, y las han mezclado de nuevo John Fischbach y Gary O Adante (acreditado como Gary Olazabal en el álbum original), los dos ingenieros que grabaron y mezclaron el disco de 1976. El lanzamiento sale con el sello Motown/Universal.

Wonder, de 76 años, lo plantea sin épica: «Hemos vivido con Songs in the Key of Life durante cincuenta años, pero todavía hay más que escuchar». Y añade una explicación que funciona como declaración de intenciones: «No añadimos estas canciones al álbum, pero formaban parte de lo que sentía y descubría mientras lo hacíamos. Me devuelven a aquel momento de mi vida, y ahora pasan a formar parte de la tuya».

Los créditos apuntan a la familia de siempre. Susaye Greene, antigua integrante de The Supremes, coescribe la letra de “My Life Story of Love” (ya había firmado con Wonder “I Can’t Help It”, la canción que grabó Michael Jackson). Entre los músicos de Wonderlove que participaron en las sesiones figuran Gregory Phillinganes, Michael Sembello y el propio Watts, y en “I’m Into Livin’” cantan coros Deniece Williams y Thelma Houston. “I Can See the Sun in Late December” tiene además una vida previa, porque Roberta Flack también llegó a grabarla.

Conviene recordar que la edición original ya incluía un EP de cuatro canciones (A Something’s Extra) junto a los dos discos, de modo que este es el segundo EP de cuatro temas que sale de aquellas sesiones. Con 17 canciones en el álbum y cuatro en cada EP, el catálogo de aquel periodo ya era largo. Que Wonder siga sin agotarlo dice más de su método de trabajo que de la nostalgia. En los Grammy de 2025 ya lo vimos al frente del tributo a Quincy Jones, con “We Are the World” como pieza central.

Medio siglo después, el disco se vuelve a tocar entero

El aniversario no se agota en el streaming. Wonder abre gira el 13 de octubre en el Utilita Arena de Birmingham y la cierra el 19 de diciembre en el Intuit Dome de Los Ángeles, con 18 fechas en las que interpretará el álbum original completo. El recorrido pasa por París (15 de octubre, Accor Arena), Ámsterdam (28 de octubre, Ziggo Dome), Londres (3 de noviembre, The O2) y Nueva York (19 de noviembre, Madison Square Garden).

En el calendario publicado hasta ahora no figura ninguna fecha en España. Sí hay paradas en Copenhague, Oslo, Estocolmo, Hannover, Colonia, Dublín, Mánchester, Glasgow, Chicago y Washington, además de dos noches en el Fox Theatre de Detroit (el 8 y el 9 de diciembre). No es la primera vez que Wonder lleva el disco íntegro a los escenarios: ya lo hizo en Norteamérica entre 2014 y 2015, con 44 conciertos.

Cuatro canciones que llegan cincuenta años tarde

“It’s Easier” (Wonder canta todas las voces y toca varios instrumentos, con Sembello y Watts)

“My Life Story of Love” (letra coescrita con Susaye Greene)

“I Can See the Sun in Late December”

“I’m Into Livin’” (coros de Deniece Williams y Thelma Houston)

Stevie Wonder: El genio sin fondo

Songs in the Key of Life fue el decimoctavo álbum de estudio de Stevie Wonder, que lo produjo en solitario y lo publicó con el sello Tamla. Debutó en el número uno de la lista Billboard 200 (el primer disco de un artista estadounidense en conseguirlo), pasó trece semanas seguidas en esa posición y le dio su tercer Grammy al álbum del año. Certificado como disco de diamante, forma parte del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso. “I Wish” y “Sir Duke” llegaron al número uno del Hot 100, y “Pastime Paradise” acabó siendo la base de “Gangsta’s Paradise”, el éxito de Coolio en 1995.

Medio siglo después, aquel álbum sigue siendo el punto de referencia de su carrera: es el que Wonder eligió llevar íntegro a los escenarios en 2014 y 2015, y el que vuelve a reivindicar con gira mundial. Reúne soul, funk, jazz y conciencia social en dos discos y un EP de regalo, y ningún otro título de su catálogo setentero concentra tantas cosas a la vez. Ahora, cincuenta años después, Wonder pone en circulación cuatro canciones que ese disco dejó fuera.

▶ “Songs in the Key of Life: The EP” — Stevie Wonder | 28 de septiembre de 2026 | Motown/Universal

¿Habría cambiado el disco de 1976 si alguna de estas cuatro hubiera entrado en el corte final?

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