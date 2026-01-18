Sting paga más de 800.000 dólares a sus excompañeros de The Police en plena guerra por los royalties

El eterno debate sobre los royalties de The Police ha vuelto a encenderse. Según la información publicada por NME, Sting ha abonado más de 800.000 dólares a sus antiguos compañeros Andy Summers y Stewart Copeland desde que ambos interpusieron una demanda en septiembre reclamando “daños sustanciales” por lo que consideran un historial de pagos insuficientes. El conflicto, que lleva años latente, se ha reactivado con fuerza en los tribunales británicos, donde los músicos alegan que el vocalista y su compañía editorial les deben entre 2 y 10,75 millones de dólares en royalties no percibidos.

La disputa gira en torno a la explotación digital del catálogo del trío, especialmente en plataformas de streaming y descargas. Aunque Summers y Copeland no figuran como compositores en los grandes éxitos del grupo —incluyendo Every Breath You Take, que según NME genera a Sting alrededor de 550.000 libras al año—, sus abogados sostienen que deberían recibir “honorarios de arreglistas” por el uso digital de las grabaciones. El acuerdo original, firmado en 1977, otorgaba a ambos un 15% de “algunos royalties”, pero ha sido revisado varias veces, la última en 2016. Ahora, los representantes legales de Sting califican la demanda como un intento “ilegítimo” de reinterpretar ese pacto.

El caso no solo reabre viejas heridas, sino que recuerda la magnitud del legado de The Police, una banda que vendió más de 75 millones de discos, ganó seis premios Grammy y dos BRIT Awards, y fue incluida en el Rock and Roll Hall of Fame en 2003. Su separación en 1984 no impidió varias reuniones puntuales, siendo la última en 2008 con una gira mundial que los convirtió en los músicos mejor pagados del año. Aun así, el propio Sting confesó en 2021 que aquella reunión fue “un ejercicio de nostalgia” y que prefiere la libertad creativa de su carrera en solitario.

The Police: la banda que conquistó el mundo entre tensiones, talento y experimentación

The Police es una de las formaciones más influyentes del rock y el new wave de finales de los 70 y principios de los 80. El trío formado por Sting, Andy Summers y Stewart Copeland irrumpió en 1977 con una mezcla explosiva de reggae, punk y pop que los situó rápidamente en el mapa internacional. Su álbum debut, Outlandos d’Amour (1978), ya contenía clásicos instantáneos como Roxanne y So Lonely, demostrando una personalidad sonora que los diferenciaba de cualquier otra banda británica del momento. Con Reggatta de Blanc (1979), ganador del Grammy a Mejor Interpretación Instrumental de Rock, consolidaron su estatus, mientras que Zenyatta Mondatta (1980) y Ghost in the Machine (1981) ampliaron su paleta estilística y su alcance global.

El punto culminante llegó con Synchronicity (1983), un álbum que no solo dominó las listas internacionales, sino que dejó para la historia uno de los mayores himnos del pop moderno: Every Breath You Take. A pesar del éxito, las tensiones internas —especialmente entre Sting y Copeland— hicieron que la banda se disolviera en 1984, dejando un legado breve pero monumental. Su influencia se extiende desde el rock alternativo hasta el pop contemporáneo, y su sonido sigue siendo referencia para generaciones de músicos. La posterior carrera en solitario de Sting, marcada por discos como The Dream of the Blue Turtles o Ten Summoner’s Tales, reforzó aún más su figura como uno de los artistas más versátiles y respetados de su tiempo.

