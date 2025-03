Stop-motion y melodías: el innovador estreno de «Happy Birthday» de Black Country, New Road

El grupo experimental de rock Black Country, New Road vuelve a sorprendernos con su nuevo sencillo Happy Birthday, una delicada pieza que da continuidad a Besties. Estrenada junto a un fascinante video en stop-motion, dirigido por Lesley-Anne Rose, la canción nos transporta a un universo visual poblado por dos aves y su viaje por el bosque. Este lanzamiento es el segundo adelanto de su próximo álbum Forever Howlong, que saldrá el 4 de abril.

Según comentó Tyler Hyde, autora de la letra, «cuando escribí Happy Birthday, tenía en mente la canción de Georgia, Besties, por lo que su estructura fue una fuerte influencia». La conexión temática y melódica entre ambos temas evidencia la cohesión creativa del grupo, reconocido por su innovadora propuesta musical.

Con Forever Howlong, Black Country, New Road explora nuevos horizontes tras la aclamación crítica de sus trabajos anteriores. Su habilidad para entrelazar arte visual y sonoro sigue marcándolos como una de las bandas más emocionantes del panorama actual.

El video, meticulosamente diseñado, suma una dimensión narrativa que complementa la melancolía y belleza de la canción, consolidando la identidad artística de la banda. Todo apunta a que Forever Howlong será otro hito en su carrera.

La revolución musical de Black Country, New Road

Desde su formación, Black Country, New Road ha redefinido los límites del rock experimental con su enfoque audaz y multifacético. Originaria de Cambridge, la banda irrumpió en la escena con su álbum debut For the First Time, una obra que combinó post-rock, jazz y elementos de folk, capturando la atención del público y la crítica en 2021.

En 2022, lanzaron Ants From Up There, consolidando su identidad musical con piezas como Chaos Space Marine. A pesar de la inesperada partida de su vocalista original, continuaron explorando nuevas direcciones creativas, demostrando resiliencia y visión artística.

Con Forever Howlong en el horizonte, el grupo reafirma su compromiso con la innovación, fusionando narrativa visual y sonora. Canciones como Besties y Happy Birthday son una muestra del ingenio colaborativo que caracteriza a Black Country, New Road, posicionándolos como referentes de la música contemporánea.

