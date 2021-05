“Storm Is Coming”, primer single y videoclip adelanto del nuevo álbum de Musgö

Musgö (Mar Gabarre) es una arpista, cantante y artista multidisciplinar gaditano-barcelonesa conocida por su innovador proyecto con arpa eléctrica.

Tras su álbum debut ‘Open the Gate‘, Musgö presenta su nuevo single ‘Storm is Coming‘, un adelanto de su próximo disco ‘Body Trip‘, que se publicará el próximo 14 de octubre.



‘Storm is Coming‘ es una mezcla explosiva de arpa eléctrica, potentes melodías, baterías electrónicas y grooves étnicos que acompañan a la voz de Musgö. El tema está coproducido junto a Gustau García, baterista y productor y acompañado por el bajista Jesus Bachiller “El Bachi”.

‘Storm is Coming‘ es una historia de liberación del amor tóxico. En el videoclip, un “Consejo Onírico” conformado por tres guías espirituales que se manifiestan a través de un sueño, mandan un mensaje a la protagonista para que escape de una situación de violencia de género. El videoclip está guionizado y dirigido por la propia Musgö, que debuta en la producción audiovisual responsable también de la dirección de arte, vestuario y casting, de la mano de Aitor Urbaneja como director de fotografía y Guillermo Vázquez a las cámaras e iluminación.



Musgö vuelve fuerte con una propuesta única en su especie, dejándonos con la miel en los labios para el lanzamiento de su próximo álbum el 14 de Octubre. Un diario de abordo musical en el que nos encontraremos historias de sexo, amor tóxico, violencia de género, y conexión con el cuerpo que acaban en un final luminoso de amor propio y aceptación. Una vez pasada la tormenta, claro…



Empieza ‘Body Trip‘.